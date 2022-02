Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC) habe einen Vertrag über die Lieferung hochreiner Industriegase an einen führenden Halbleiterhersteller in Singapur unterzeichnet. Nach Angaben von Linde sei dieser Vertrag eines von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an neuen Elektronikprojekten, die das Unternehmen im vergangenen Jahr mit führenden Elektronikunternehmen unterzeichnet habe.



Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) plane, seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,5 Milliarden Euro zu erhöhen, um in diesem Jahr neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, berichte Reuters. Das sei ein Anstieg gegenüber den 4,9 Milliarden Euro, die Siemens im Jahr 2021 für Forschung und Entwicklung ausgegeben habe.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices begannen den heutigen Handelstag höher, konnten jedoch ihre Dynamik nicht aufrechterhalten, da die Anleger die Bedenken über eine hawkischere EZB, deren gestrige Rhetorik die Markterwartungen, dass die Zinssätze in diesem Jahr steigen werden, und die verbesserten Aussichten im Technologiesektor nach den starken Gewinnen von US Amazon abwägten, so die Experten von XTB.Die Abwärtsbewegung habe sich weiter beschleunigt, nachdem die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im letzten Monat des Jahres 2021 um 3% im Monatsvergleich gesunken seien. Dies sei der stärkste Rückgang seit acht Monaten und liege weit über den Marktprognosen von 0,5%, die angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante und der pandemiebedingten Beschränkungen aufgestellt worden seien. In den größten Volkswirtschaften der EU sei der Umsatz in Deutschland um 5,5%, in Frankreich um 0,2% und in Spanien um 5,7% geschrumpft.