Unternehmensnachrichten:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) habe sein Ergebnisbericht für das 4. Quartal 2019 veröffentlicht. Die Software-Firma habe wie prognostiziert einen Umsatz von 8,05 Mrd. EUR (8,3% im Jahresvergleich) erwirtschaftet. Der Nettogewinn habe mit 2,19 Mrd. EUR leicht über den erwarteten 2,05 Mrd. EUR gelegen. Der Cloud-Umsatz habe im letzten Quartal 2019 bei 1,91 Mrd. EUR gelegen und entspreche einem Anstieg von 35% im Jahresvergleich. SAP habe auch die Prognosen für das Jahr 2020 aktualisiert. Das Unternehmen erwarte, dass der Cloud-Umsatz auf einen Bereich von 8,7 bis 9 Mrd. EUR zurückgehen werde, während der Gesamtumsatz zwischen 29,2 und 29,7 Mrd. EUR liegen sollte. Das Betriebsergebnis dürfte in eine Range von 8,9 bis 9,3 Mrd. EUR (zuvor 8,8 bis 9,1 Mrd. EUR) zurückgehen.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) notiere heute höher, da das Unternehmen eine Einigung mit den Behörden erzielt haben solle. Die Einigung beziehe sich auf die langjährigen Ermittlungen wegen Bestechung in Großbritannien, den USA und Frankreich. Es werde gesagt, dass die Einigung Airbus bis zu 3 Mrd. USD kosten könnte.



Analystenreaktionen:



- Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei bei der MainFirst auf "kaufen" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 93 EUR festgelegt worden.

- Telefonica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) się bei JPMorgan auf "overweight" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 3,60 EUR festgelegt worden.

- Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) sei bei Barclays wieder auf "equal-weight" gesetzt worden. Das Kursziel sei auf 150 EUR festgelegt worden.

- K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) bleibe bei der Deutschen Bank auf "halten". Das Kursziel sei von 14 EUR auf 10 EUR gesenkt worden. (28.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa begannen die heutige Sitzung mit recht großen bullischen Gaps, so die Experten von XTB.Der Optimismus habe jedoch nicht lange angehalten, da die Schlagzeilen über die Übertragung des Coronavirus in Japan und die Aussetzung der Reisen in Hongkong die Aktien in die Verlustzone drücken würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde trotz des anfänglichen Aufschwungs nahe seines gestrigen Schlusskurses gehandelt. Der Index teste die Unterstützungszone oberhalb der Marke von 13.150 Punkten, die in den letzten zwei Monaten des letzten Jahres als untere Grenze des Konsolidierungsbereiches fungiert habe. Die Zone sei in diesem Zeitraum immer wieder getestet worden, daher sollte ihre Bedeutung nicht ignoriert werden. Sollte der DAX jedoch nach unten ausbrechen, könnte der endgültige Widerstand in der Nähe des Jahrestiefs bei 12.960 Punkten gefunden werden. Dieser Bereich sei mit der unteren Grenze der Overbalance-Struktur gekennzeichnet (entspreche dem Umfang der Korrektur von Anfang Oktober 2019). Der nächste Widerstand liege unterhalb der Marke von 13.300 Punkten - dieser sei im heutigen vorbörslichen Handel getestet worden.