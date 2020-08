Die Deutsche Telekom steige in das Cloud-Gaming-Geschäft ein. Der Service werde MagentaGaming heißen und 6,95 Euro pro Monat kosten. Die ersten drei Monate würden jedoch für neue Nutzer kostenlos sein. Der Dienst solle über 100 Titel zum Spielen anbieten, darunter auch kürzlich veröffentlichte Titel. Dies könnte die Deutsche Telekom von der Kritik an anderen Cloud-Gaming-Plattformen abschirmen, die bei der Markteinführung eingegangen seien: Die niedrige Zahl der verfügbaren Spiele.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403, Vz.) werde Tests von autonomen Fahrzeugen in China durchführen. Das Unternehmen habe den Bezirk Haiheng der Stadt Hefei aufgrund seiner intelligenten, autofreundlichen Infrastruktur als Testort ausgewählt.



Xofigo, ein von Bayer entwickeltes Medikament gegen Prostatakrebs, habe von der chinesischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für die Verwendung erhalten. Xofigo sei bereits in über 50 Ländern, darunter Japan, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, zur Anwendung zugelassen.



FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden vor der Rede von FED-Chef Jerome Powell tiefer gehandelt, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Spanien und Italien würden am meisten hinterherhinken, während die Aktien aus Schweden und den Niederlanden am widerstandsfähigsten seien. Powell werde um 15:10 Uhr sprechen und voraussichtlich Hinweise zum Umfang der Überprüfung des geldpolitischen Rahmens geben. Abgesehen davon werde um 14:30 Uhr der revidierte BIP-Bericht für das 2. Quartal aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht, der möglicherweise für zusätzliche Volatilität sorgen könnte.