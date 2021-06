2. Europäische Aktien würden im Vergleich zu globalen Aktien deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt gehandelt. Das liege zum Teil an den hohen Bewertungen in den USA, besonders im Technologiesektor, wo Europa wenig vertreten sei, hänge aber auch damit zusammen, dass in Europa insgesamt mehr Wert zu erzielen sei.



3. Nach den erheblichen Einbrüchen im vergangenen Jahr würden Bottom-up-Analysten davon ausgehen, dass die Gewinne in Europa um rund 40 Prozent steigen würden. Besonders optimistische Schätzungen würden sogar eine Wachstumsrate von 50 Prozent prognostizieren. Im Vergleich dazu liege die erwartete Wachstumsrate in den USA bei 25 Prozent.



"Die Kombination aus einer starken Gewinndynamik, niedrigeren Bewertungen und einem stärkeren Fokus auf zyklische Sektoren begünstigt das weitere Wachstum europäischer Aktien im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft", so Brian O'Reilly. "Trotzdem steht Europa weiterhin vor großen Herausforderungen. Ohne radikale wirtschaftliche Reformen bleibt Europa gegenüber seinen Konkurrenten, China und den USA, mit einem erwarteten Wachstum von 4 Prozent für 2021 die am langsamsten wachsende Großregion."



Die Europäische Kommission stehe kurz davor, ihr 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket bereits im Juli einzusetzen. Die Ausgabepläne von Portugal und Spanien seien gerade erst genehmigt worden. Die Gelder des Hilfsfonds seien bis zur Hälfte für die Digitalisierung und grüne Initiativen vorgesehen. Das werde das Tempo der Investitionen nach ESG-Kriterien beschleunigen und Unternehmen in den Fokus der Anleger rücken, die von Initiativen für erneuerbare Energien und der Energieeffizienz von Gebäuden profitieren würden. So könnten Siemens und Vestas vom verstärkten Einsatz von Windkraftanlagen profitieren. Ebenfalls interessante Titel: Der spanische Energieversorger Iberdrola, der sich stark auf erneuerbare Energien konzentriere und das französische Bauunternehmen Saint Gobain, das energieeffiziente Werkstoffe herstelle. Von der Digitalisierung könnten wiederum Unternehmen wie Ericson und Nokia profitieren, die als Pioniere an der Umsetzung des 5G-Netzes in Europa beteiligt seien.



Brian O'Reilly sage: "Ein Blick auf die Zuflüsse in Aktienfonds macht deutlich, dass Anleger bisher massiv den US-Aktienmarkt, globale Aktien und Schwellenländer bevorzugt haben. Seit der Corona-Pandemie wird jedoch ein entscheidender Vorteil europäischer Aktien deutlich: Sie sind deutlich günstiger als US-Titel, bei denen ein Großteil des Optimismus bereits eingepreist ist. Darüber hinaus sind europäische Aktien weniger anfällig für die Inflationssorgen der Märkte, da sie in den am stärksten betroffenen Sektoren wie Technologie, relativ wenig vertreten sind." (30.06.2021/ac/a/m)





