Im Moment sehe es so aus, als wenn der Kontinent alles daransetze, Russland zu umgarnen. Das Vereinigte Königreich werde akzeptieren müssen, dass es nicht mehr in der Lage sei, andere zur Räson zu rufen. Derweil entspreche das derzeitige Niveau der Gasgroßhandelspreise in Europa, in Relation zu den Ölpreisen gesetzt, einem Preis von fast 250 US-Dollar pro Barrel.



Ein ganz anderes Bild ergebe sich in den USA. Da das Land energieautark sei, hätten sich die Gaspreise in wesentlich geringerem Maße bewegt. Weil die Inflation in den USA aber bereits deutlich über dem Zielwert der FED liege, dürfte das hohe US-Preisniveau gleichwohl länger anhalten als prognostiziert.



Der Aufwärtsdruck auf die Löhne angesichts der starken Nachfrage nach Arbeitskräften führe auch zu einem Umdenken innerhalb der FED, wie im Zuge ihrer jüngsten Sitzung deutlich geworden sei. Tatsächlich könnte die Pandemie die Erwerbsbeteiligung älterer und weiblicher Arbeitnehmer dauerhaft verringert haben, was offenbar zum Teil mit einer Neubewertung der Prioritäten im Leben zusammenhänge.



Selbst wenn die höhere Inflation in den USA eine Folge der starken Konjunkturentwicklung und der robusten Nachfrage sei, könnte sie zulasten des Wachstums in Europa und im Vereinigten Königreich gehen. Dowding sei der Ansicht, dass diese Divergenz die Aussichten für den US-Dollar stütze.



Dowding gehe davon aus, dass das europäische Pandemie-Notfallankaufprogramm PEPP im März auslaufe. Gleichzeitig rechne er mit der Weiterführung der Ankäufe von Vermögenswerten: Weil die Inflationserwartungen in Europa wohl fester verankert seien, sehe er hier mehr Spielraum für eine weiterhin lockere Geldpolitik. (08.10.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Im Vereinigten Königreich kletterte der Großhandelspreis für Erdgas auf einen neuen Rekord, bis sich auf einen Wink von Wladimir Putin der Preisanstieg beruhigte, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Während den Anlegern mit Blick auf die Auswirkungen der Energiepreise auf den Verbraucherpreisindex nichts Gutes schwane, seien die Breakeven-Sätze für 10-jährige inflationsgebundene britische Staatsanleihen auf mehr als 4 Prozent gestiegen - ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Inflationserwartungen zunehmend vom Inflationsziel der Bank of England abkoppeln würden.Das Erdgasangebot sei nach wie vor knapp - und zwar noch bevor die kalte Wintersaison mit ihren Nachfragespitzen beginne. Die politischen Entscheidungsträger in Europa würden sich allmählich der Tatsache bewusst, dass der Kontinent durch seine umweltfreundliche Politik immer abhängiger von russischen Energieimporten werde. Dies könnte in den kommenden Jahren zu verstärkten Investitionen sowohl in erneuerbare Energien als auch Kernenergie führen. Kurzfristig sei jedoch guter Rat teuer.