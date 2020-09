Bonn (www.aktiencheck.de) - Während die Verhandlungen in den USA um ein neues Fiskalpaket festgefahren wirken, hatte die Ankündigung einer Strategieänderung der FED auf dem Jackson-Hole-Symposium zu der Erwartung einer strukturell lockereren Geldpolitik geführt, so die Analysten von Postbank Research.



Schon für die morgige Sitzung seien Marktbeobachter von möglichen Konsequenzen dieser Strategieänderung für die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank ausgegangen. Die Kommunikation der FED seit Jackson Hole deutet jedoch darauf hin, dass die US-Währungshüter keine Dringlichkeit zu verspüren scheinen, deutliche Änderungen am aktuellen geldpolitischen Kurs vorzunehmen, so die Analysten von Postbank Research.



Auf der anderen Seite des Atlantiks wiederum würden die neuesten Daten zur Industrieproduktion der Eurozone auf eine robuste Konjunkturerholung hindeuten. Zwar sei der Anstieg im Juli nicht so hoch wie im Juni gewesen; dank eines Plus von 4,1 Prozent im Monatsvergleich liege das Produktionsniveau allerdings inzwischen nur noch 7,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Zudem sei die Erholung immer noch sehr breit gefächert gewesen, da alle Produktkategorien einen soliden Anstieg verzeichnet hätten. Auch hätten fast alle Länder der Eurozone ein Produktionswachstum vorweisen können. In Spanien und Italien sei der Anstieg mit 9,4 und 7,4 Prozent besonders stark ausgefallen, Deutschland und Frankreich hätten nach einem starken Juni mit einem Anstieg von nur 2,4 bzw. 3,8 Prozent nun einen schwächeren Monat erlebt. (15.09.2020/ac/a/m)





