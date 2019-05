Vom 23. bis zum 26.Mai werde in der Europäischen Union gewählt, und das Wahlergebnis gelte es aus mehreren Gründen zu beachten. Bei den einzelnen Länderergebnissen seien vor allem Großbritannien und Italien interessant. Im Vereinigten Königreich gerate die Abstimmung zu einem Brexitvotum, in Italien könnte das fragile Machtgefüge der populistischen Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ins Rutschen kommen. Zudem sei das Abschneiden von populistischen, EU-feindlichen Parteien von besonderem Interesse, da ein starker Auftrieb dieser Kräfte die Entscheidungs- und Reformfähigkeit der europäischen Institutionen erschweren dürfte.



Jüngste Umfragen würden zwar nicht auf einen Erdrutschsieg populistischer Parteien hindeuten, eine stabile Mehrheit im Parlament dürfte jedoch schwieriger zu bilden sein als in der Vergangenheit. Die Europäische Volkspartei (EVP) werde aller Voraussicht nach wieder die stärkste Fraktion stellen, jedoch auf die Unterstützung der Sozialdemokraten (S&D) und der Liberalen (ALDE) angewiesen sein. Direkt nach den Wahlen werde das große Personalkarussell um die Besetzung wichtiger europäischer Spitzenposten (Präsidentschaften EU-Kommission, Rat und Parlament) durch einen EU-Sondergipfel eingeläutet. Hierbei seien nicht nur die neuen Mehrheitsverhältnisse zu beachten, sondern ein komplexes Zusammenspiel von Kriterien wie Regionalproporz, Geschlecht, Eignung etc.



Wahrscheinlich würden auch die in diesem Jahr neu zu besetzenden EZB-Spitzenposten Teil der Verfügungsmasse in diesem Personalkarussell. Vor allem die Nachfolge Mario Draghis als EZB-Präsident bleibe spannend. Gute Karten dürfte ein Kandidat aus Frankreich haben, solange nicht doch Michel Barnier statt Manfred Weber EU-Kommissionspräsident werde. Dann könnten auch die Chancen von Jens Weidmann wieder steigen. Unabhängig von der konkreten Personalentscheidung würden die Analysten jedoch nicht mit einem grundlegenden Politikwechsel rechnen, da eine klare Mehrheit im EZB-Rat den bisherigen Kurs weiter tragen werde.



Die Junisitzung stehe vor allem wegen der Ausgestaltung der TLTRO III im Fokus. Einen Wechsel zu einem gestaffelten System des negativen Einlagesatzes würden die Analysten derzeit für wenig wahrscheinlich halten, aus dem EZB-Rat und aus der Bundesbank seien hierzu zuletzt sehr zurückhaltende Äußerungen gekommen. Für den Sommer sei zwar mit einer erneuten dovishen Anpassung der Forward Guidance zu rechnen, vereinzelte Zinssenkungsfantasien würden die Analysten angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten zumindest derzeit für unrealistisch halten. (Ausgabe Juni 2019) (22.05.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresauftakt hat sich die Konjunktur wieder deutlich besser präsentiert als in der Schwächephase im zweiten Halbjahr 2018, so die Analysten der Nord LB.Das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe sich immerhin um 0,4% im Vergleich zum Vorquartal erhöht. Die Ergebnisse aus den einzelnen Ländern würden auf eine auch in der Breite solide gesamtwirtschaftliche Entwicklung deuten. Spaniens Wirtschaft trotze bislang allen Widrigkeiten und weise für das erste Quartal mit +0,7% Q/Q den stärksten BIP-Zuwachs seit Ende 2017 aus. Frankreich, Österreich (je +0,3% Q/Q) und Belgien (+0,2% Q/Q) hätten sich solide entwickelt, das Wachstumstempo sei jedoch leicht unterdurchschnittlich ausgefallen - im Gegensatz zu Deutschland, den Niederlanden und vielen kleineren Mitgliedsländern.