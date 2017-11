Das Wachstum sei breit unterfüttert. Neben der zuletzt sehr dynamischen globalen Nachfrage profitiere die Wirtschaft in der Eurozone auch von einer soliden Binnennachfrage - wo Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Unternehmen zunehmend eine wichtige Rolle spielen würden. Die jüngsten Stimmungsumfragen würden darauf hindeuten, dass immer mehr Unternehmen angesichts der Auftragsflut - insbesondere in der Industrie - an ihre Kapazitätsgrenze stoßen würden. Dabei habe sich die Endnachfrage zum Jahresende offenbar noch einmal deutlich erhöht. Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei im November auf 60,0 Punkte und damit den zweithöchsten jemals gemessenen Wert geklettert. Die Umfrageteilnehmer hätten von einem Rekordzuwachs beim Auftragsbestand, dem Exportneugeschäft und beim Beschäftigungsaufbau berichtet. Dies habe auch stärkere Preissteigerungen auf der Beschaffungs- und der Verkaufsseite nach sich gezogen.



Die Lage im Dienstleistungssektor sei ebenfalls sehr stabil, wenngleich nicht ganz so dynamisch wie im Verarbeitenden Gewerbe. Dank der hohen Beschäftigungszuwächse werde der private Konsum auch 2018 eine wichtige Wachstumssäule bleiben. Das Verbrauchervertrauen befinde sich aktuell mit 0,1 Punkten auf einem 17-Jahreshoch. Sowohl 2017 als auch 2018 dürfte das BIP-Wachstum im Bereich von knapp 2,5% und damit deutlich über Potenzial liegen.



Angesichts dieser jüngeren gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen habe es eigentlich schon Ende Oktober kaum noch gute Gründe für eine derart langgestreckte und übervorsichtige Kurskorrektur der EZB gegeben. Vor allem auf die am aktuellen Rand noch verhaltene Inflationsentwicklung habe der Rat seine Entscheidung gestützt, die Assetankäufe bis mindestens Ende September 2018 fortzuführen, wenn auch nur noch mit halber Schubkraft. Mario Draghi habe diese Sicht auch vor dem Wirtschafts- und Finanzausschuss des EU-Parlaments bekräftigt. Aus den Accounts zu der Oktobersitzung des EZB-Rates gehe aber hervor, dass diese Linie umstritten gewesen sei. Mit dem Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré plädiere inzwischen ein weiterer einflussreicher Notenbanker dafür, dass dies die letzte Verlängerung der EAPP-Nettoankäufe gewesen sein sollte.



Die europäische Wirtschaft zeige sich robust gegenüber negativen externen Einflüssen (Brexit, Trump, geopolitische Risiken). Trotz der derzeit noch geringen Inflation sollte die EZB angesichts des steigenden Auslastungsgrades in den Unternehmen den Weg hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik konsequent und auch zügiger als bisher verfolgen. Im EZB-Rat werde sich ansonsten der bereits bestehende Dissens zwischen Tauben und Falken weiter vertiefen, da mit einer Fortsetzung des dynamischen Aufschwungs Aufwärtsrisiken für den mittelfristigen Inflationsausblick der EZB bestünden. (Ausgabe vom 24.11.2017) (28.11.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Konjunkturaufschwung in Euroland hat sich erwartungsgemäß mit hohem Tempo fortgesetzt, so die Analysten der Nord LB.Wie von den Analysten prognostiziert habe das preis- und saisonbereinigte BIP im 3. Quartal um 0,6% im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Die Jahresrate sei auf 2,5% Y/Y geklettert. Auf Länderebene würden neben einigen kleineren Volkswirtschaften vor allem Spanien und Deutschland hervorstechen, wo sich der Aufschwung mit jeweils +0,8% Q/Q nach wie vor als äußerst dynamisch darstelle. Aber auch Italien und Frankreich würden für das dritte Quartal mit je +0,5% Q/Q ein solides Wachstum ausweisen. Damit sei der gegenwärtige Aufschwung so dynamisch und zugleich breit unterstützt wie seit langer Zeit nicht mehr. Zudem weise die konjunkturelle Entwicklung einen zunehmend synchronen Verlauf auf. Auch den internationalen Vergleich mit anderen entwickelten Wirtschaftsräumen brauche die Eurozone in diesem und im kommenden Jahr nicht zu scheuen.