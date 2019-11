Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut der vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Euroland im dritten Quartal um 0,2% im Vergleich zum Vorquartal zu, so die Analysten der DekaBank.



Es gebe weiterhin spürbare Wachstumsunterschiede zwischen den vier großen EWU-Ländern. Spanien sei erneut überdurchschnittlich stark gewachsen und bleibe Spitzenreiter unter den vier großen EWU-Ländern. An zweiter Stelle liege Frankreich. Das französische BIP habe trotz der starken Belastung durch den Außenhandel ebenfalls überdurchschnittlich zulegen können. Die italienische Wirtschaft sei nur geringfügig gewachsen und Deutschland dürfte keinen Wachstumsbeitrag geliefert haben. Eine Schnellschätzung der deutschen Daten sei zwar an Eurostat gemeldet, aber bislang nicht veröffentlicht worden. Das Bruttoinlandsprodukt 2019 bzw. 2020 erwarte man bei 1,1% (bisher: 1,0%) bzw. 0,9% (bisher: 0,8%). (Ausgabe November/Dezember 2019) (12.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.