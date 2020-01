Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdynamik Eurolands hat sich verlangsamt, so die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland sei unter den vier großen EWU-Ländern im vierten Quartal nicht gleichverteilt. Spanien habe mit einem Plus von 0,5% qoq die europäische Wachstumsgeschwindigkeit weit übertroffen. Deutschland habe vermutlich im europäischen Wachstumsdurchschnitt gelegen. Die vorläufigen deutschen Daten seien zwar an Eurostat gemeldet, aber nicht veröffentlicht worden. Hingegen hätten Italien (-0,3% qoq) und Frankreich (-0,1% qoq) mit einer wirtschaftlichen Schrumpfung im vierten Quartal enttäuscht. Damit sei etwas mehr als 1/3 der EWU wirtschaftlich im Rückwärtsgang gewesen.Nach der vorläufigen Schnellschätzung liege das Wachstum für das Gesamtjahr 2019 in Euroland bei 1,2%. Damit habe sich die Wachstumsgeschwindigkeit nach 1,9% im Jahr 2018 spürbar verlangsamt. (31.01.2020/ac/a/m)