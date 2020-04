Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise führte zu einer Vollbremsung der Wirtschaft in Euroland, berichten die Analysten der DekaBank.Die konjunkturelle Entwicklung in Euroland ergebe unter den vier großen EWU-Ländern im ersten Quartal 2020 ein finsteres Bild. Frankreich habe einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität von 5,8% qoq zu verbuchen. In Spanien sei es mit der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2020 um 5,2% qoq bergab gegangen und in Italien sei das BIP um 4,8% qoq gechrumpft. Auch Deutschland werde sich der europäischen Abwärtsbewegung nicht entzogen haben. Die vorläufigen deutschen Daten seien zwar an Eurostat gemeldet, aber nicht veröffentlicht worden.Nach dem der Euroraum hoffnungsvoll in das Jahr gestartet sei, habe der Corona-Einschlag im März ausgereicht, die wirtschaftliche Aktivität im ersten Quartal in das Gegenteil zu wenden. Die volle Wucht der Corona-Krise dürfte den Euroraum aber erst im zweiten Quartal 2020 treffen. Für das Gesamtjahr 2020 sei in Euroland eine zweistellige BIP-Schrumpfung nicht auszuschließen. (30.04.2020/ac/a/m)