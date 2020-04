Wie üblich erfolge die erste Schnellschätzung zum BIP durch Eurostat ohne weitere Angaben zur Entwicklung in den Mitgliedsländern oder zu Details der Entstehungs- und Verwendungsseite. Einige nationale Statistikbehörden hätten jedoch bereits erste vorläufige Ergebnisse gemeldet. Heute früh habe Frankreich einen Rückgang des BIP um -5,8% Q/Q verkündet. In der Nachkriegszeit sei es in Frankreich lediglich im Frühjahr 1968 im Zuge von Maiunruhen und Generalstreik zu einem ähnlich scharfen wirtschaftlichen Einbruch gekommen (-5,3% Q/Q). Auch für Belgien (-3,9% Q/Q), Österreich (-2,5% Q/Q) und Spanien (-5,2%) hätten die Statistikbehörden massive Einbrüche der wirtschaftlichen Aktivität gemeldet, dramatisch - aber wenig überraschend - sei die Entwicklung in Italien.



Für Deutschland lägen bislang noch keine Daten vor. Aber auch hier sei ein Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität sicher, das Ausmaß werde aber zumindest im ersten Quartal etwas geringer als in den anderen großen europäischen Volkswirtschaften sein. Dennoch seien erhebliche negative Folgen für den Arbeitsmarkt zu erwarten. Zwar würden hier anders als in den USA verschiedene arbeitsmarktpolitische Instrumente vorübergehend die Auswirkungen der schweren Rezession dämpfen. Trotz einer Rekordinanspruchnahme des Instruments Kurzarbeit werde aber auch der deutsche Arbeitsmarkt hart getroffen. Im April sei die Arbeitslosigkeit saisonbereinigt um 373.000 geklettert, die Arbeitslosenquote sei entsprechend von 5,3% auf 5,8% hochgeschnellt. Bereits im Sommer dürfte die 3-Millionen-Marke wieder überschritten werden. Zudem würden die Analysten der NORD/LB davon ausgehen, dass mehr als sechs Millionen Menschen - ein Vielfaches früherer Rezessionen - von Kurzarbeit betroffen sein dürften.



Der dramatische Konjunktureinbruch, die schlechten Beschäftigungsaussichten und ein deutlicher Anstieg öffentlicher und privater Verschuldung würden erhebliche Risiken für die mittelfristige Wirtschaftsentwicklung darstellen. Fiskal- und Geldpolitik würden weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Für die EZB bestehe jedoch die Gefahr, dass sie durch weitgehende Beschlüsse zu sehr den Druck von der europäischen Politik nehme, ihrerseits die noch offenen Punkte für eine gemeinsame und kraftvolle Krisenbewältigung zügig und überzeugend zu klären.



Die Wirtschaft der Eurozone befinde sich wegen der Maßnahmen zur Pandemieeindämmung in einer Schockstarre. Bereits im ersten Quartal sei das reale Bruttoinlandsprodukt um 3,8% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Und dies sei erst der Auftakt für die schwerste Rezession in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschaftsstimmung sei im April so dramatisch eingebrochen wie noch nie seit dem Beginn der Erhebung. Parallel hätten sich die Beschäftigungsperspektiven massiv verschlechtert. Im zweiten Quartal drohe ein beispielloser BIP-Rückgang, im Gesamtjahr 2020 würden die Analysten der NORD/LB für die Eurozone einen Einbruch der realen Wirtschaftsleistung um fast 9% zum Vorjahr erwarten. Die Wirtschaftspolitik sei gefordert, weitere Schritte zur Stabilisierung der europäischen Wirtschaft zu ergreifen. (30.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die europäische Statistikbehörde Eurostat hat heute ihre erste Schätzung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 veröffentlicht, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Demnach hätten die einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in weiten Teilen Europas bereits im ersten Quartal einen massiven Einbruch der realen Wirtschaftsleistung verursacht. Das BIP sei preis- und saisonbereinigt um -3,8% zum Vorquartal eingebrochen, die Jahresrate sei auf -3,3% Y/Y zurückgegangen. Die heutigen Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen.