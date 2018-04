Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro geriet am Freitag gegenüber dem US-Dollar unter Druck, ohne dass hierfür klare, fundamentale Faktoren auszumachen waren, so die Analysten von Postbank Research.



Im Vortagesvergleich sei die Gemeinschaftswährung mit einem Rückgang um 0,7% auf 1,2279 USD aus dem europäischen Handel gegangen. Noch schwächer habe sich aber das britische Pfund entwickelt. Die im Verlauf der vergangenen Woche veröffentlichten schwachen Inflations- und Konjunkturdaten für UK hätten Wirkung hinterlassen, indem sie die Erwartungen auf eine bevorstehende Leitzinserhöhung durch die Bank of England dämpft hätten. Der Euro habe gegenüber dem Pfund um 0,7% auf 0,8756 GBP zugelegt. Im Vergleich mit dem Schweizer Franken habe der Euro zwar 0,3% auf 1,1962 CHF eingebüßt. Im Tagesverlauf habe er aber die Marke von 1,20 CHF durchbrochen. Dies sei ihm zuvor seit der Aufhebung der Wechselkursuntergrenze von eben diesen 1,20 CHF durch die Schweizer Nationalbank im Januar 2015 nicht mehr gelungen. Zum japanischen Yen habe der Euro einen Kursverlust um 0,4% auf 132,25 JPY verzeichnet. (23.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.