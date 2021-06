Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (29.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Etsy sei in der Pandemie-Zeit zu einem der wachstumsstärksten und aussichtsreichsten E-Commerce-Unternehmen der Welt aufgestiegen. Jedoch sei die Aktie zuletzt in die Konsolidierungsphase übergegangen. Grund: Die Wachstumsraten hätten sich im Zuge der globalen Wiedereröffnung der Wirtschaft verlangsamt. Doch nun zeige der US-Konzern, dass er auch anorganisch wachsen könne.Gestern habe Etsy die Übernahme des brasilianischen Online-Händlers Elo7 bekannt gegeben, der in Fachkreisen aufgrund seines Geschäftsmodells (Verkauf von handgemachten Produkten und Accessoires) auch als "Etsy von Brasilien" bezeichnet werde. Der Kaufpreis solle sich auf 217 Mio. Dollar belaufen.Elo7 sei 2008 in São Paulo gegründet worden und zähle rund zwei Millionen Käufer und über 56.000 aktive Verkäufer zu seinen Kunden. "Mit diesem Deal werden wir in Lateinamerika Fuß fassen, einer noch nicht durchdrungenen E-Commerce-Region, in der Etsy derzeit keinen bedeutenden Kundenstamm besitzt", habe Etsy-CEO Josh Silvermann gesagt.Mit Elo7 habe Etsy bereits die zweite Akquisition in diesem Monat getätigt. Vor wenigen Wochen habe der Konzern aus New York auch die E-Commerce-App Depop, die sich auf den Verkauf gebrauchter Kleidung und Mode-Artikel spezialisiert habe, für stolze 1,62 Mrd. Dollar gekauft.Auch die Etsy-Aktie habe gestern positiv auf den Deal reagiert und über sieben Prozent auf 198,41 Dollar zugelegt.Die Etsy-Aktie bleibt ein heißer Kandidat für eine Wiederempfehlung durch den AKTIONÄR, so der Experte Emil Jusifov. (Analyse vom 29.06.2021)