Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (30.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Etsy gehöre zu den großen Überfliegern 2020. In diesem Jahr habe sich das Papier des E-Commerce-Anbieters in eine ausgedehnte Konsolidierungsphase begeben. Auch die Q2-Zahlen hätten zunächst nicht den erhofften Befreiungsschlag liefern können. Doch nun hätten die Bullen eine wichtige Hürde überwunden.In der vergangenen Woche habe die Etsy-Aktie endlich die wichtige 200-USD-Marke geknackt und damit ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Sie notiere mittlerweile rund 40% über ihrem Korrekturtief aus dem Mai. Gelinge den Bullen nun der Ausbruch über das Juli-Hoch bei 211,82 USD, dann wäre der Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs (251,86 USD) frei.Ein Grund für den wiedergewonnenen Optimismus der Bullen dürfte die Studie von YupitData sein. Demnach werde Etsy bei der wichtigen Kennzahl Gross Merchandise Volume (Gesamtwert der Verkäufe, die auf einer Plattform in einem bestimmten Zeitraum getätigt würden) die Erwartungen im dritten Quartal schlagen.Diese Nachricht reiche den Anlegern offenbar aus, um wieder verstärkt bei der Etsy-Aktie zuzugreifen. Die verhaltene Prognose des Unternehmens hätten die Bullen offenbar bereits verdaut. Der Markt preise so langsam die niedrigeren Wachstumserwartungen des Online-Shopping-Markts ein, in den Fokus würden die Fundamentaldaten der E-Commerce-Player rücken. Und hier gehöre Etsy nach wie vor zu den aussichtsreichsten Playern.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Etsy