DER AKTIONÄR habe bereits vor einigen Tagen vor einer drohenden Korrektur bei Ether (ETH) gewarnt, da die Rally zu einer Überhitzung geführt habe. Nun entweiche der Druck aus dem Kessel und die Bullen würden Kasse machen. Seit dem Allzeithoch bei 4.868 Dollar habe der Titel bisher rund 14 Prozent an Wert verloren, das sei allerdings nichts Ungewöhnliches für eine Kryptowährung.



Die Korrektur sei bisher kein Grund zur Sorge, sondern sogar notwendig, wenn langfristig die Rally weiter gehen solle. Die nächste Unterstützung stehe bei 4.151 Dollar bereit. Etwas tiefer befinde sich der GD50 an der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke und stelle einen weiteren massiven Support dar.



Nach der Rally sei eine Korrektur überfällig gewesen und so würden jetzt die Bullen ihre Gewinne vom Tisch bei Ether nehmen. Aktuell notiere der Kurs nahe am ersten Support, ob dieser halt biete, bleibe abzuwarten. Selbst wenn der Kurs bis 4.000 Dollar oder sogar noch tiefer rutsche, bleibe der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und Neueinsteiger können die Korrektur für einen Einstieg nutzen, so Tim Temp. DER AKTIONÄR bleibe langfristig bullish für Ethereum. (16.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Wochenstart ist schwach am Kryptomarkt und die Kurse der Top 5 Coins geben nach, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am heutigen Dienstag beschleunige sich die Abwärtsdynamik und besonders unter Druck stehe Ethereum (ISIN: CRYPT0000ETH). Nach der Rekordjagt würden Anleger nun Gewinne mitnehmen und damit den Kurs über neun Prozent in die Tiefe schicken. Diese Marken seien jetzt wichtig, um den Abverkauf zu stoppen.