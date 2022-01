In der laufenden Handelswoche sei der ETH-Kurs kurzzeitig bis auf 2.159 Dollar abgesackt und habe damit so tief wie zuletzt im Juli 2021 notiert. Von diesem Tiefstand am Montag habe sich der Kurs bereits um rund 20 Prozent erholt und habe aktuell sogar den Sprung bis an die 2.600-Dollar-Marke gemeistert.



Das sei ein erstes gutes Zeichen, dass die Bullen wieder zunehmend in Kauflaune seien und das, obwohl am heutigen Abend mit Hochspannung (und Anspannung) Richtung FED geschaut werde. Besonders große Fische, so genannte "Wale" seien in Kauflaune und hätten bereits beim Bitcoin für über eine Milliarde Dollar nachgekauft.



Ether sei stark angeschlagen, zugleich würden solche Korrekturen bei Kryptowährungen regelmäßiger vorkommen als bei etablieren Blue-Chip-Aktien. Anleger würden gespannt auf die FED blicken, die heute Abend ein Statement zu ihrer weiteren Notenbankpolitik abgeben werde. Die Lage bleibe also kurzfristig angespannt aber die langfristigen Perspektiven seien unverändert attraktiv. Anleger sollten mit dem Einstieg auf eine Stabilisierung der Lage warten. Investierte lassen die Positionen laufen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (26.01.2022/ac/a/m)







