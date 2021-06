Die Kursentwicklung habe dabei das technische Muster eines steigenden Dreiecks ausgebildet. Diese Formation werde in der Regel nach oben aufgelöst. Dazu müsse der Preis den Sprung über den aktuellen Widerstand bei 2.889 USD nachhaltig meistern. Im Anschluss sei der Weg frei bis zur wichtigen 3.400-USD-Marke (entspreche 38% Kurspotenzial).



Der Mai sei für Krypto-Anleger ein Monat der Extreme gewesen. Ethereum sei nach dem Allzeithoch zwar auch hart getroffen worden, habe sich allerdings bisher stärker erholen können als viele andere Krypto-Coins. Der ETH-Kurs habe in den letzten Tagen eine bullishe Dreiecksformation gebildet. Die Chancen stünden gut für einen Long-Ausbruch. Risikofreudige Anleger könnten mit gestaffelten Einstiegen arbeiten und den Stopp unter den GD200 bei 1.700 USD platzieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den verlustreichen Tagen im Mai konnte sich die Nummer 2 am Kryptomarkt wieder stabilisieren, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Kursentwicklung der letzten Tage mache Grund zur Hoffnung. Der Preisverlauf habe eine spannende Chartformation gebildet. An diesen Marken könnten Trader von der Erholung profitieren.Die Euphorie am Kryptomarkt sei vor wenigen Wochen in eine Dysphorie umgeschlagen. Staatliche Restriktionen, kritische Töne von einflussreichen Fans wie Tesla-Chef Elon Musk und anschließende massive Kurseinbrüche auf breiter Front verursachten Migräneanfälle bei Krypto-Anleger.