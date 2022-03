Die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung erreiche aktuell wieder die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke. Seit dem Zwischentief am 24. Februar bei rund 2.300 Dollar habe Ethereum (ETH) damit in nur sechs Tagen 31 Prozent zugelegt. Ein starkes Zeichen, dass die Bullen den massiven Widerstand im Bereich zwischen 3.200 und 3.400 Dollar in den nächsten Tagen attackieren wollen, so Tim Temp.



Sollte der Sprung über 3.400 Dollar gelingen, entstehe ein starkes Kaufsignal. Hintergrund sei, dass damit aus technischer Sicht auch ein Trendwechsel stattfinde. Im Anschluss rücke der wichtige GD200 bei 3.560 Dollar in den Fokus der Anleger. Gestützt werde die Erholung durch die 3.000-Dollar-Marke sowie den GD21 bei 2.840 Dollar.



Kryptos würden seit einigen Tagen frischen Zulauf finden. Ether erreiche die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke und nehme Fahrt auf eine besondere Widerstandszone. Würden die Bullen nachhaltig die 3.400-Dollar-Marke knacken, entstehe weitere Aufwärtsdynamik. Mutige können Ether und Bitcoin als Depotbeimischung kaufen, denn die langfristigen Aussichten bleiben positiv, so Tim Temp. (02.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Verunsicherung bei den Anlegern ist weiterhin hoch und die Volatilität steigt entsprechend an, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei seien allerdings nicht alle Asset-Klasse und Branchen gleich betroffen. Interessanterweise seien die relativ risikoreichen Kryptowährungen in den vergangenen Tage bullish. Bei Ethereum (ISIN: CRYPT0000ETH) bahne sich zudem ein starkes Signal an.