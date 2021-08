Der Kurs habe mühelos die Widerstände am GD200 bei 2.094 und bei 2.411 USD geknackt. Beide Marken würden nun als Unterstützung fungieren. Auch der Widerstand bei 2.640 USD sei kurzfristig überschritten worden, nachdem der Kurs am gestrigen Mittwoch um 8,6% zugelegt habe.



Im heutigen Handelsverlauf sei der Preis wieder zurückgefallen und notiere nun wieder nahe an diesem Widerstand. Der Trend sei extrem stark, aber der rapide Anstieg in so kurzer Zeit erhöhe die Gefahr für kurzfristige Gewinnmitnahmen. Der RSI-Indikator notiere die letzten Tage ebenfalls um den Wert von 70. Oberhalb von diesem Wert liege eine Überhitzung vor.



Die Anleger seien extrem bullish bei Ethereum. Der starke Anstieg von 50% in zwei Wochen schreie förmlich nach einer Überhitzung und einem baldigen Rücksetzer. Wenn die Gewinnmitnahmen einsetzen würden, sei der Moment für risikofreudige Anleger gekommen, sich als Depotbeimischung ein paar ETH-Coins zuzulegen. Die langfristige Perspektive bleibe vielversprechend.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Krypto-Markt präsentiert sich im Wochenverlauf uneinheitlich, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während einige Krypto-Währungen wie der Bitcoin oder Ripple schwächer notieren würden, steige der Kurs bei Ethereum (ETH) weiter. Der gestrige Handelstag sei bei ETH besonders stark gewesen. Durch den starken Anstieg nehme aber die Gefahr für einen Rücksetzer zu. Diese Marken seien jetzt entscheidend.Seit rund zwei Wochen sei der Kurs unaufhaltsam am Steigen bei Ethereum. Die Krypto-Konferenz "The B-Word" und das neue Update im Ethereum-Netzwerk würden die Fantasie der Anleger befeuern. Nachdem der Kurs am 20. Juli noch mit dem Mehrmonatstief bei 1.700 USD gekämpft habe, habe die Stimmung am folgenden Tag beim Konferenzstart schlagartig umgedreht. Der Preis für einen ETH-Coin sei bisher um die Hälfte gestiegen.