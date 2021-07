Das tägliche Handelsvolumen nehme seit drei Wochen kontinuierlich ab. Die Erholung stehe damit weiterhin auf wackligen Beinen und so zeige sich auch der Kurs weiterhin schwach. Jetzt notiere ETH wieder am GD200 bei 2.036 Dollar. Positiv sei, dass der Kurs sich stabil über der psychologisch wichtigen 2.000-Dollar-Marke halte.



Allerdings sei das Sentiment am Krypto-Markt weiterhin angeschlagen, auch andere Währungen wie der Bitcoin, XRP oder BNB seien seit Tagen auf Richtungssuche. Sollte sich die Lage die nächsten Tage nicht verbessern, drohe bei ETH ein erneuter Kursrutsch bis an das Mehrmonatstief bei 1.700 Dollar.



Die Lage und das Sentiment am Krypto-Markt seien weiterhin fragil. Die Erholung bei Ethereum sei ins Stocken geraten und der Chart trübe sich weiter ein. Wichtig sei, dass der GD200 nicht nachhaltig unterschritten werde, sonst drohe ein kurzfristiger Einbruch bis 1.700 Dollar.



Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (13.07.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Nummer Zwei am Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart erneut schwach, so Tim Temp von "Der Aktionär".Der Preis für einen Ether-Coin (ETH) sei im gestrigen Montag um fünf Prozent abgesackt. Damit notiere der Kurs aktuell an einer wichtigen Unterstützung. Diese Marke müsse jetzt halten, um einen weiteren Abverkauf zu verhindern.