Der Preis für einen ETH-Coin habe sich in nur einer Woche um fast 40% verteuert. Der Kurs notiere nun kurz vor dem Widerstand bei 2.411 USD. Positiv sei, dass der GD200 bei 2.110 USD nachhaltig überwunden worden sei und er nun als Unterstützung fungiere. Das Momentum sei stark bullish aber nach den starken Preisaufschlägen könne es am aktuellen Widerstand zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kommen. Diese sollten im aktuellen Marktumfeld jedoch nur von kurzer Dauer sein.



Die Stimmung im Krypto-Universum habe sich deutlich aufgehellt. Besonders kräftig sei der Kurs bei Ethereum gestiegen. Ein Anstieg von fast 40% in sieben Tagen schreie allerdings nach einer Verschnaufpause. Kurzfristig könne es jetzt zu Gewinnmitnahmen kommen, aber die Relative Stärke sprechefür sich und so sei eine weitere mittelfristige Erholung wahrscheinlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Krypto-Markt präsentiert sich seit einer Woche stark, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Alle großen Krypto-Währungen hätten in wenigen Tagen zweistellig zugelegt. Bei Ethereum (ETH) herrsche ein besonders hohes Interesse und die Käufer hätten großen Appetit. Jetzt notiere der Kurs an einem wichtigen Widerstand und die Anleger sollten diese Marke genau beachten.Vor einer Woche habe die Lage noch ziemlich brenzlig bei ETH ausgesehen. Der Kurs habe am Mehrmonatstief bei 1.700 USD notiert und es habe ein weiterer Rücksetzer gedroht. Rettung in letzter Minute sei von der Krypto-Konferenz "The B-Word" gekommen. Hier hätten sich Tech-Größen wie Elon Musk, Jack Dorsey und Cathie Wood optimistisch für die weitere Entwicklung am Krypto-Markt geäußert. Die Reaktion sei unmittelbar gefolgt und besonders kräftig hätten Bitcoin, Ethereum und Dogecoin zugelegt.