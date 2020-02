Börsenplätze Estée Lauder-Aktie:



Kurzprofil Estée Lauder Companies Inc.:



Die Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE Ticker-Symbol: EL) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten mit Sitz in New York. Die Produkte werden in über 150 Ländern unter einer Reihe von bekannten Marken wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, Bobbi Brown, La Mer und Aveda verkauft. Das US-Unternehmen ist zudem ein globaler Lizenznehmer für Duftstoffe und Kosmetika unter Markennamen wie Tommy Hilfiger, Donna Karan, Michael Kors, Tom Ford, Coach und Tory Burch. (06.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Estée Lauder-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kosmetikkonzerns Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE Ticker-Symbol: EL) unter die Lupe.Der Kosmetikkonzern Estée Lauder habe starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die Prognose für das laufende Jahr allerdings gesenkt. Grund sei die Unsicherheit aufgrund des Coronavirus. Die Anleger nähmen die Skepsis des Managements gelassen: Die Aktie lege im frühen New Yorker Handel um knapp fünf Prozent zu.Estée Lauder habe im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,11 Dollar pro Aktie erzielt und damit die Erwartungen der Analysten von 1,90 Dollar deutlich übertroffen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar geklettert. Hier habe Wall Street mit 4,35 Milliarden Dollar gerechnet. "In allen Regionen haben wir beim Gewinn zugelegt", so CEO Fabrizio Freda. So seien Spezialaktionen wie zum Single Day von den Kunden weltweit gut angenommen worden.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Estée Lauder nun einen Gewinn je Aktie von 5,60 bis 5,70 Dollar. Die ursprüngliche Schätzung habe auf 5,85 bis 5,93 Dollar gelautet. Allerdings habe sich Freda trotz Coronavirus optimistisch gezeigt: "Wir sind bereit, zu alter Wachstumsdynamik zurückzukehren, sobald der globale Coronavirus-Ausbruch eingedämmt ist."Laufen lassen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Estée Lauder-Aktie. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link