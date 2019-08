Börsenplätze EssilorLuxottica-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

124,20 EUR +1,64% (07.08.2019, 15:13)



Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

124,20 EUR +2,56% (07.08.2019, 15:11)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext - Paris Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (07.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von der DZ BANK:Die Aktie von EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) zeigt seit April dieses Jahres ein dynamisches Aufwärtsmomentum, so Felix Schröder, Produktmanager bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt habe der frisch fusionierte Brillenglas- und Linsenhersteller mit seiner Halbjahresbilanz überzeugt. Zudem mache der Konzern weitere Fortschritte beim Ausbau seines Omnichannel-Ansatzes. Kurzfristige Schwächen böten Trading-Chancen.EssilorLuxottica habe im ersten Halbjahr mehr Brillen seiner Kernmarke Ray-Ban verkauft. Aber auch in den anderen Bereichen seien die Geschäfte gut gelaufen. Das spiegle sich in einem Umsatzplus von 7,3% auf 8,78 Mrd. Euro sowie gestiegenen Erträgen wider. Ebenfalls überzeugend sei die Entwicklung des operativen Cashflows gewesen, der von 0,84 auf 1,49 Mrd. Euro zugelegt habe.Wie das Management weiterhin mitgeteilt habe, mache man Fortschritte bei der Integration. Essilor, der französische Produzent von Brillengläsern, habe sich im Oktober mit dem italienischen Hersteller von Brillenfassungen Luxottica zusammengeschlossen und damit einen neuen Weltmarktführer im Bereich Brillen geformt. Der neue Konzern habe seine Zuversicht bezüglich der sich aus dem Zusammenschluss ergebenden langfristigen Chancen bekräftigt. Abgesehen von dem sich bietenden Absatzpotenzial solle die Fusion erhebliche Einsparungen mit sich bringen.Bezüglich der kurzfristigen Perspektiven habe das Management bei Vorlage der Halbjahresbilanz die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt. Beim Umsatz gehe es demnach von einem währungsbereinigten Wachstum von 3,5 bis 5% aus. Bei den Gewinnen könnte es noch etwas stärkere Zuwächse geben.Mit dem geplanten Zukauf erweitere der Konzern seine Einzelhandelsaktivitäten sowie seine geografische Präsenz, insbesondere in Europa. Die Firma GrandVision, zu der auch die Kette Apollo-Optik gehöre, betreibe weltweit mehr als 7.200 Geschäfte. Sie würden einen Jahresumsatz von etwa 3,7 Mrd. Euro erzielen. Der Schritt sei damit ein weiterer Baustein bei der Strategie, den Omnichannel-Ansatz auszubauen. EssilorLuxottica wolle damit die eigenen Brillen zunehmend selbst vermarkten, um damit von den sich bietenden Wachstumschancen im Bereich Augenoptik zu profitieren. Die Strategie klinge plausibel.Kurzfristige Kursschwächen können daher Trade-Möglichkeiten bieten, so Felix Schröder von der DZ BANK. (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link