Nicht gerade geeignet, Zuversicht zu verbreiten gewesen seien bereits die in der vergangenen Woche gemeldeten, enttäuschenden deutschen Konjunkturindikatoren. Mit dem Rückzug von SPD-Chefin Nahles seien Zweifel am Fortbestand der Regierungskoalition aufgekommen.



Auf europäischer Ebene sei Streit zwischen Italien und der EU-Kommission über die Haushaltspläne der italienischen Regierung vorprogrammiert. Damit dürfte klar sein, dass auch in den kommenden Wochen politische Themen den Takt an den Börsen vorgeben würden. Bedeutung habe auch die EZB-Sitzung am Donnerstag, von der zwar keine geldpolitischen Maßnahmen erwartet würden, von der sich aber einige Marktbeobachter Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs erhoffen würden.



Nachdem die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen sei, seien von Unternehmensseite nur noch vereinzelt Impulse für das Börsengeschehen zu erwarten. Allerdings sollte von der andauernden Hauptversammlungssaison und den in dieser Zeit zur Ausschüttung kommenden hohen Dividenden tendenziell eine stützende Wirkung für die Kurse ausgehen. Insgesamt bleibe das fundamentale Umfeld aber schwierig, so dass mit einem Anhalten der erhöhten Volatilität zu rechnen sei. (03.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aktienkurse setzten ihre Korrektur fort, so die Analysten der NORD LB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gesunken, der Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe so tief wie zuletzt vor vier Monaten notiert, und auch die US-Indices (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf Dreimonatstief, Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) Viermonatstief) seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Belastungen seien unverändert von den Handelsstreitigkeiten ausgegangen, wobei sich die Märkte insbesondere von der jüngsten Eskalation beeindruckt gezeigt hätten: China lasse keine Bereitschaft zum Einlenken erkennen und habe nun sogar die seltenen Erden - unverzichtbar für zahlreiche elektronische Geräte - als Druckmittel ins Gespräch gebracht, und US-Präsident Trump verknüpfe mit seiner Androhung, Importe aus Mexiko mit Zöllen zu belegen, Handels- und Einwanderungspolitik in abenteuerlicher Weise. Die handelspolitische Gemengelage habe neuerliche Konjunktursorgen ausgelöst. Inwieweit sie berechtigt seien, werde sich möglicherweise anhand von Konjunkturdaten zeigen, die in dieser Woche veröffentlicht würden: aus Deutschland Auftragseingänge am Donnerstag, Industrieproduktion und Außenhandelsdaten am Freitag, aus den USA vor allem Einzelhandelsdaten am Freitag.