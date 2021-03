Wien (www.aktiencheck.de) - Indien könnte bald der erste Staat sein, der nicht nur das Schürfen, sondern auch Besitz und Handel von Kryptowährungen verbietet, so die Experten von "FONDS professionell".Sollte das Gesetz tatsächlich kommen, hätten Besitzer von Kryptowährungen bis zu sechs Monate Zeit, um sich von Bitcoin und Co. zu trennen. Danach würden Strafen drohen. Wie hoch diese ausfallen würden, sei unklar. Bei einer Regierungssitzung im Jahr 2019 sei die Möglichkeit von Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren ins Spiel gebracht worden. Trotz dieser Drohungen der Regierung würden die Handelsvolumina in Indien mit Bitcoin & Co. in die Höhe gehen, denn acht Millionen Inder sollten Schätzungen zufolge insgesamt 100 Milliarden Rupien im Gegenwert von 1,4 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen halten. Offizielle Daten seien keine verfügbar.Obwohl es jüngst einen Preisrücksetzer gegeben habe, bleibe die Krypto-Community optimistisch. Seth Melamed, COO der Kryptobörse Liquid, habe gesagt, dass diese Art von Gesetzgebung, wie sie Indien jetzt vorschlage, den weiteren Kursanstieg und die Akzeptanz von Bitcoin nicht aufhalten werde. Wegen der Dezentralisierung von Bitcoin sei der Bann durch einzelne Regierungen in gewissem Sinne irrelevant, so Melamed weiter. Das Kapital werde immer seinen Weg finden, um zu investieren. (18.03.2021/ac/a/m)