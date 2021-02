Wiener Börse-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (26.02.2021/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die börsennotierte Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) schrieb im Corona-Jahr 2020 ein Betriebsergebnis von 2,9 Milliarden Euro (minus 1,3 Prozent im Jahresvergleich), so die Experten von "FONDS professionell".Für drohende Kreditausfälle nach der Pandemie seien knapp 1,3 Milliarden Euro an Risikovorsorgen gebildet worden. Das Nettoergebnis sei dadurch um 46,7 Prozent auf 783 Millionen Euro gesunken. Das gehe aus einem Bericht der Bankengruppe zu den vorläufigen Jahreszahlen hervor.Das Sicherheitsdenken aufgrund der Corona-Pandemie zeige sich auch hier: Es habe einen kräftigen Zuwachs bei den Kundeneinlagen um 9,9 Prozent auf 191,1 Milliarden Euro gegeben. Auch die Kundenkredite seien gewachsen: um 3,6 Prozent auf 166,1 Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote (CET1, final) sei von 13,7% auf 14,2% gestiegen."Unsere Betriebsergebnisse sind stabil geblieben und wir sind ausgezeichnet kapitalisiert. Unsere Aktionäre sollen Anteil an diesem Ergebnis haben", so Erste Group CFO Stefan Dörfler. Im Einklang mit der EZB-Empfehlung werde man der HV am 19. Mai 2021 eine Dividende von 50 Cent pro Aktie für 2020 vorschlagen und bis zu einem weiteren Euro pro Aktie für eine potentielle spätere Auszahlung reservieren. Die EZB dränge angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die Finanzinstitute zur Schonung der Kapitalbasis auf Zurückhaltung bei Dividendenzahlungen.Der Zinsüberschuss sei leicht gestiegen - vor allem in Österreich, aber auch in Rumänien und in Ungarn. In Tschechien habe sich der Zinsüberschuss infolge niedrigerer Zinsen jedoch deutlich reduziert. Der Provisionsüberschuss habe sich um 1,2 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro verringert. Zwar habe es einen guten Anstieg im Wertpapiergeschäft und in der Vermögensverwaltung gegeben, dieser habe den Rückgang bei den übrigen Provisionskategorien - insbesondere bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen - aber nicht zur Gänze kompensieren können, wie es heiße. Stark zu Buche hätten sich auch die Kapitalmarktturbulenzen geschlagen: Handelserträge und Wert der Finanzinstrumente hätten sich gemeinsam deutlich um 32,1 Prozent verringert.XETRA-Aktienkurs Erste Group-Aktie:27,16 EUR -3,45% (26.02.2021, 11:15)Tradegate-Aktienkurs Erste Group-Aktie:27,06 EUR -2,63% (26.02.2021, 11:43)