12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Erste Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Jovan Sikimic und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Erste Group-Aktie (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) weiterhin zu kaufen.Unsere Ökonomen erwarten weiterhin eine robuste Erholung in Österreich und CEE, die von einem niedrigen einstelligen VPI (Verbraucherpreisindex) und dem Beginn eines Zinserhöhungszyklus in einzelnen Ländern in 2021/22e begleitet sein sollte. Des Weiteren liegt der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit noch vor uns, was die geringe Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Risikokostenrückgangs begründet, so die Analysten der RBI. Die Thematik einer erhöhten Lohnkosteninflation sei zwar noch immer aktuell, aber eher auf Ungarn und Rumänien beschränkt.Nach Q4 2020 habe das Management das Ziel betont, den Nettogewinn in 2021e zu steigern, unter der Annahme von maximalen Risikokosten von 65 Basispunkten, einem marginalen Wachstum des Betriebsergebnisses und einer Rückkehr einiger Kostenpositionen nach COVID-19 bezogenen Einsparungen. Während dies als konservativ im Vergleich zu den aktuellen Markterwartungen angesehen worden sei, könnten die kommenden Q1-Ergebnisse (Berichterstattung für den 30. April geplant) eine positive Dynamik mit sich bringen, die zu einer etwas optimistischeren Formulierung führen könnte. Dennoch wäre es noch zu früh, um über ein Guidance-Upgrade inmitten einer erwarteten Verschlechterung der Asset-Qualität zu spekulieren. Die Analysten würden sich wohl mit ihrer ROE-Erwartung (Eigenkapitalrendite) von 6,7% fühlen, basierend auf Risikokosten von 60 Basispunkten (NPL-Quote bei 3,3%), einem Kreditwachstum von 4% und gemischten Erträgen, wobei die Erträge aus Gebühren und Provisionen den Abwärtstrend der NIM (Netto-Zinsmarge) teilweise kompensieren sollten.Basierend auf den Analystenprognosen sollte die Netto-Zinsmarge im Jahr 2022e (oder Ende 2021e) die Talsohle erreichen und in Kombination mit dem angenommenen Rückgang der Risikokosten in der erwarteten wirtschaftlichen Erholung einen allmählichen Anstieg des ROE in Richtung 9%+ bis 2023e auslösen.Die Asset-Qualität habe sich bisher als robust erwiesen mit einer niedrigen NPL-Quote und einer relativ komfortablen NPL-Deckung dank der vorzeitigen Bildung von Risikovorsorgen im Jahr 2020, die einen Puffer gegen den kommenden NPL-Zufluss darstelle.Bei einer durchschnittliche Dividendenrendite von 3% bis 4% und in dem aus regulatorischer Sicht noch unsicheren Dividendenumfeld könnten weitere M&A-Aktivitäten vom Markt positiv aufgenommen werden.