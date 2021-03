Dies habe den Marktteilnehmern offensichtlich nicht gereicht, was sich auch in den Reaktionen am Anleihe- sowie am Aktienmarkt widergespiegelt habe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen habe sich gestern auf 1,55 Prozent erhöht und damit auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar 2020 gelegen. Die Reaktion am US-Aktienmarkt sei naturgemäß gegenläufig ausgefallen, wobei sich auch die bisherige Sektor-Rotation weiter fortgesetzt habe. Am stärksten betroffen gewesen seien wieder einmal die Corona-Krisengewinner aus dem IT- und "New-Economy"-Bereich. So hätten sich unter den Top-3-Verlierern der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Sektoren wenig überraschend wieder einmal IT sowie der zyklische Konsum befunden. Auch gemäß der Indexperformance lasse sich die Sektor-Rotation gut ablesen: So habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) seit dem auf Schlusskursbasis gemessenen Hoch vom 12.02.2021 bereits um fast 10% korrigiert, während sich das Minus beim Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gerade einmal auf knapp über 3% belaufe. Abgesehen von den Sektoren Kommunikation und Versorger, die sich trotz ihres tendenziell kapitalintensiven Geschäfts im gestrigen Umfeld relativ gut hätten behaupten können, sei nur der Energie-Sektor einsam gestanden und würden auf der Gewinnerseite verlassen.



Und dies sei einem ganz anderen Umstand geschuldet gewesen, nämlich den steigenden Ölpreisen. Das schwarze Gold habe nach der Entscheidung der OPEC+ kräftig zugelegt und dabei den höchsten Stand seit rund einem Jahr erklommen. Hintergrund hierfür sei, dass die Mitgliedsstaaten den größten Teil ihrer Förderdrosselungen bis Ende April weiter beibehalten wollten und nur Russland und Kasachstan ihre Fördermenge leicht ausweiten dürften. Damit liege die beim gestrigen Treffen beschlossene Ausweitung der Fördermenge klar unter den Erwartungen der Analysten. Gold sei am gestrigen, vom Renditeanstieg geprägten Handelstag wenig gefragt gewesen und sei etwas ins Minus gerutscht.



Dem zuvor erfolgten Mini-Abverkauf am US-Aktienmarkt zum Trotz würden sich heute Morgen die asiatischen Aktienmärkte offensichtlich wenig beeindruckt präsentieren: Sowohl der japanische TOPIX als auch die chinesischen Indices würden im positiven Terrain notieren. Was die europäischen Aktienindices betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoreneinen moderat schwächeren Handelsauftakt signalisieren. (05.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag konnten sich die europäischen Aktienindices mit einem überwiegend kleinen Minus noch ganz passabel halten, allerdings handelten zu diesem Zeitpunkt auch die US-Märkte noch im Plus, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Wall Street habe aber die positiven Vorzeichen nur relativ kurz präsentieren können und sei im Handelsverlauf immer weiter ins Minus gerutscht. Der Mini-Ausverkauf an den US-Aktienmärkten sei dem erneuten Anziehen der Renditen am Anleihemarkt geschuldet geewwesen. Und die mit Spannung erwarteten Aussagen von FED-Chef Jerome Powell hätten offensichtlich die Inflationssorgen nicht dämpfen können. Eher im Gegenteil. Zwar habe Powell die bisherigen FED-Aussagen wiederholt, dass es sich nur um einen Einmal-Effekt handeln dürfte und sich somit der Preisauftrieb wohl nicht verfestigen werde, aber er sei in seinen Aussagen auch passiv geblieben und vorerst eine geduldige und abwartende Positionierung der FED eingeräumt.