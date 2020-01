Ende 2019 hätten sich jedoch mehrere Faktoren zugunsten des Energie-Sektors gedreht, die in den kommenden Monaten als Rückenwind wirken könnten. Unter anderem ein produktives Ergebnis des siebten OPEC+ Treffens, der relative Erfolg des Börsengangs von Saudi Aramco und verbesserte Prognosen für die globalen Wirtschaftsaussichten. Institutionelle Anleger hätten dies zur Kenntnis genommen und begonnen, aus untergewichteten Positionen zu kaufen.



Der jüngste US-Luftangriff auf den Iran wecke Befürchtungen bezüglich der Ölversorgung aus der wichtigsten Erdöl produzierenden Region. Diese Entwicklung folge auf die Vereinbarung der OPEC+, ihr Förderziel um weitere 500.000 Barrel pro Tag zu senken. Das und eine langsamere Wachstumsrate der US-Schieferproduktion lasse die Experten auf der Angebotsseite der Ölpreisgleichung positiver denken (obwohl die längerfristige Einhaltung der OPEC+ aufgrund früherer Verstöße mit einem Wort der Warnung einhergehen müsse).



Auf der Nachfrageseite würden die Experten bessere Wirtschaftsprognosen und eine mögliche Lösung des Handelskrieges zwischen den USA und China ermutigen, die den internationalen Handel, die Nachfrage von Transport und Industrie und die Nutzung des Rohstoffs für chemische Produkte wieder beleben sollte. China, das eine wichtige Rolle für die weltweite Öl- und Gasnachfrage spiele, werde voraussichtlich die Elektrifizierung weiter vorantreiben.



Um von den höheren Ölpreisen zu profitieren, müssten die großen E&P-Unternehmen diszipliniert auf ihre Kapazitäten reagieren. Die Steigerung des Shareholder Value sei davon abhängig, dass die Ölgesellschaften ihre Investitionen weiter reduzieren würden. Die besseren Aussichten würden sich im starken Gewinnwachstum für 2020 widerspiegeln, aber noch nicht in den Bewertungen des Energiesektors. (07.01.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Energie ist ein neues Thema für 2020, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Im vergangenen Jahr habe der Sektor die schlechteste Leistung erbracht und in den meisten großen Märkten fast 20 Prozent hinter dem Marktdurchschnitt zurückgelegen. Er habe auch nicht als Absicherung gegen geopolitische Spannungen gedient, wie es zeitweise in der Vergangenheit der Fall gewesen sei (als es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Ölversorgung gegeben habe). Der Rohölpreis habe sich besser entwickelt und sei 2019 um 27 Prozent gestiegen, womit er zu den am besten entwickelten Rohstoffen gehöre.