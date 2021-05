"Ganz im Gegenteil. Erneuerbare Energien werden auf Dauer eingesetzt, weil sie für die Umwelt und auch aus finanzieller Sicht sinnvoll sind," erklärt Meyer zu Drewer. Dahingegen verursacht mehr als die Hälfte der heutigen Kohlekraftwerke höhere Betriebskosten als die Errichtung neuer Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Auch die Kosten, die für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien auftreten - dazu zählen u.a. Anschaffungs-, Finanzierungs- und Betriebskosten - seien in der Vergangenheit erheblich gesunken. "Gleiches gilt für die Kosten für Batteriespeicherkapazitäten, deren Preise in den vergangenen zehn Jahren dank technologischer Fortschritte ebenfalls deutlich zurückgegangen sind", so Meyer zu Drewer.



2. Investitionen in fossile Brennstoffe seien nicht nachhaltig



Natürlich sei die Finanzierung von fossilen Brennstoffen nicht nachhaltig. "Allerdings ist es durchaus sinnvoll, bestehende Kraftwerke energieeffizienter auszurichten und damit die Energiewende einzuleiten und zu unterstützen," erläutere Meyer zu Drewer. Eine vollständige Umstellung des Energieträgermodells in der Zukunft sei zwar unumgänglich, aber nicht über Nacht zu schaffen. Daher sei die Verbesserung der Energieeffizienz der jetzigen betriebenen fossilen Kraftwerke ein zentraler Aspekt.



Hierbei sei zu beachten, dass zahlreiche Energieerzeuger zu den sogenannten Kombikraftwerken zählen würden, die sowohl eine Gas- als auch eine Dampfturbine zur Energieerzeugung nutzen würden. Der US-Konzern General Electric schätze, dass auf diese Weise bis zu 50 Prozent mehr Strom mit demselben Brennstoff erzeugt werden könne. Erdgas zähle noch zu den umweltfreundlicheren fossilen Brennstoffen, denn die Verbrennung von Erdgas zur Energieerzeugung verursache weitaus geringere CO2-Emissionen als die Verbrennung von Kohle oder Öl. "Erdgas ist zudem eine Ergänzung zu erneuerbaren Energien, da Gasturbinen kostengünstig in Betrieb genommen werden können und dann kurzfristig Strom liefern, wenn erneuerbare Energien nicht verfügbar sind," so Meyer zu Drewer. "Die Kombination von Erdgas mit Wind- oder Solarenergie kann die Treibhausgasemissionen schon erheblich reduzieren."



3. Erneuerbare Energien seien nur durch Subventionen tragbar



Dank technischer Verbesserungen und wettbewerbsfähigerer Kosten seien Fördermittel nicht mehr zwingend notwendig. Meyer zu Drewer sehe die Hinwendung zu erneuerbaren Energien als strukturellen Wandel, da deren Bezugskosten sinken würden, während die Kosten für fossile Brennstoffe womöglich sogar steigen könnten. "Unternehmen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, müssen schwieriger zugängliche Reserven anzapfen," so Meyer zu Drewer. Dies werde, in Kombination mit dem "Green Deal" der EU, das Vertrauen in Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien stärken. Zugleich plane die EU, Subventionen für fossile Brennstoffe deutlich zu reduzieren, da diese die Bemühungen untergraben würden, bis 2050 die im Pariser Abkommen anvisierte CO2-Neutralität zu erreichen. (04.05.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Weniger Menschen in den touristischen Zentren, Fische in den Kanälen von Venedig und ein erheblicher Rückgang von Treibhausgasemissionen der großen Städte, die sich im Lockdown befinden, so Thomas Meyer zu Drewer, Head of Public Distribution, Deutschland & Österreich, bei Lyxor ETF.Die Corona Krise gebe einen Eindruck, wie die Welt mit einem geringeren CO2-Ausstoß aussehen könnte. So sei die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl um 8,5 bzw. 6,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit mehr als 70 Jahren gesunken, während die Nachfrage nach erneuerbaren Energien um einen Prozentpunkt angestiegen sei.Erneuerbare Energien könnten also auch in Krisenzeiten punkten. Die Konjunkturmaßnahmen hätten günstige Bedingungen für Investitionen in Wind- und Solarprojekte geschaffen, so Thomas Meyer. "Einige institutionelle Investoren sehen den Bereich der erneuerbaren Energieträger sogar als sichereren Hafen, da die Erträge dort eine geringere Korrelation zu anderen Branchen aufweisen."1. Erneuerbare Energien seien ein vorübergehendes Phänomen