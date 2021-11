Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

New YorkParis (www.aktiencheck.de) - Der Start in den November, der traditionell als einer der einträglichsten Börsenmonate gilt, ist gelungen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Der marktbreite S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe zuletzt mit 4.665 Zählern so hoch notiert wie nie zuvor. Für gute Stimmung habe am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve gesorgt. Sie habe beschlossen, die in der Corona-Pandemie beschlossenen Krisenhilfen schrittweise zurückfahren. Das Volumen der Wertpapierkäufe solle ab November von derzeit 120 Milliarden Dollar pro Monat um jeweils 15 Milliarden Dollar reduziert werden. Es sei nur ein sanfter Tritt auf das Bremspedal und die Flutung der Finanzmärkte mit billigem Geld gehe vorerst weiter. Ebenfalls positiv für den Aktienmarkt: Die Leitzinsen habe die FED nicht angetastet, sie würden zunächst in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent bleiben.



Beobachter würden frühestens ab Mitte 2022 mit einer Erhöhung rechnen. Zugleich halte die FED an ihrer Einschätzung fest, dass die erhöhte Inflation "größtenteils auf Faktoren zurückzuführen sei, die voraussichtlich vorübergehend" sein würden. Die Verfassung der Wirtschaft habe FED-Chef Jerome Powell als anhaltend stark beschrieben. Das sei ganz nach dem Geschmack der Anleger gewesen. Ein wirklich restriktiver Kurs scheine noch nicht in Sicht - und damit könnten die Aktienmärkte gut leben. Für Auftrieb würden auch die überwiegend besser als erwarteten Quartalsergebnisse und die robuste Erholung im Dienstleistungssektor sorgen. Der ISM-Index für Dienstleister sei im Oktober um 4,8 Prozentpunkte auf 66,7 gestiegen und habe den 17. Monat in Folge Expansion signalisiert. Kurzum: Eine Jahresendrally liege im Bereich des Möglichen. (05.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >