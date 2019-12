Börse Frankfurt-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

15,00 EUR -3,85% (05.12.2019, 08:02)



ISIN Erlebnis Akademie-Aktie:
DE0001644565

DE0001644565



WKN Erlebnis Akademie-Aktie:
164456

164456



Ticker-Symbol Erlebnis Akademie-Aktie:
EAD

EAD



Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (05.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Gestern sei das Platzierungsergebnis der Kapitalerhöhung der Erlebnis Akademie (eak) veröffentlicht worden. Insgesamt seien durch Ausübung der Bezugsrechte der Altaktionäre knapp 199.000 Aktien gezeichnet worden. Die verbleibenden 41.000 Aktien der Kapitalerhöhung hätten im Zuge der Privatplatzierung vergeben werden können. Hierfür habe Angabe gemäß eine Nachfrage von knapp 96.000 Aktien bestanden. Dementsprechend habe eine Übernachfrage nach Aktien im Volumen von knapp 55.000 Aktien bzw. rund 23% des Volumens der Kapitalerhöhung vorgelegen - was Hasler nach der enttäuschenden Kursentwicklung des Jahres 2019 als positives Indiz für die IR-Arbeit des Managements und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der eak werte. Nach Einarbeitung der erhöhten Aktienzahl und einer über seinen bisherigen Erwartungen liegenden Anzahl an Baumwipfelpfad-Neubauten errechne sich aus seinem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Zwölfmonats-Kursziel von EUR 25,60 je Aktie (berechnet auf der Basis von 2,021 Mio. Aktien, bisher und vor der Kapitalerhöhung EUR 26,00). Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 15,00 je Aktie entspreche dies einem Kurssteigerungspotenzial von 70,7%.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 05.12.2019)Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie: