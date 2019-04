Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (17.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von "kaufen" auf "halten" herab.Der Umsatz sei in Q1/2019 stärker als erwartet um 12,7% (auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt: +7%) y/y gestiegen. Treiber seien dabei der anlaufende Ausbau der neuen Mobilfunktechnik 5G und infolgedessen auch ein erneut starkes Nordamerikageschäft gewesen, wo sich die Wachstumsdynamik verglichen mit dem Vorquartal sogar verdoppelt habe. Noch erfreulicher sei in Q1 aus Sicht des Analysten die Ergebnisentwicklung verlaufen (z.B. Nettoergebnis: +2,32 (Vj.: -0,84; Analystenerwartung: +0,75; Marktkonsens: +1,70) Mrd. SEK (Schwedische Krone)). Friebel habe u.a. seine EPS-Schätzungen (2019e: 3,30 (alt: 2,76) SEK; 2020e: 4,67 (alt: 4,59) SEK) angehoben.Seit ihrem 52-Wochentief von vor genau einem Jahr habe die Aktie inzwischen knapp 75% zugelegt. Die langfristigen Wachstumsaussichten durch den neuen Mobilfunkstandard 5G sowie die positiven Effekte aus den Restrukturierungsmaßnahmen seien somit nun zum größten Teil eingepreist worden. Langfristig werde Ericsson von dem hohen Investitionsbedarf der Netzbetreiber infolge von 5G profitieren. Dies resultiere mittelfristig aber auch in einer höheren Kostenbelastung für Ericsson.Bei einem von 95 SEK auf 100 SEK erhöhten Kursziel sieht Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, allerdings nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial für die Ericsson-Aktie und hat diese daher von "kaufen" auf "halten" heruntergestuft. (Analyse vom 17.04.2019)