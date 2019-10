Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

8,22 EUR -0,68% (21.10.2019, 12:46)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

8,258 EUR +0,61% (21.10.2019, 12:11)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (21.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Angetrieben von steigenden Investitionen der Telekommunikationsbranche in den neuen Mobilfunkstandard 5G sowie insbesondere einem unverändert stark wachsendem Nordamerika-Geschäft (vor allem wegen des Ausschlusses des chinesischen Wettbewerbers Huawei in den USA) habe der Umsatz im dritten Quartal 2019 erwartungsgemäß um 6,2% y/y zulegen können. Auf der Ergebnisebene habe jedoch eine Rückstellung in Höhe von 11,5 Mrd. SEK (1,2 Mrd. USD) für die erwartete Beilegung eines US-Korruptionsverfahrens belastet (Ericsson erwarte eine Strafzahlung von rund 1 Mrd. USD wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken in China und fünf weiteren Ländern in früheren Jahren). Auf bereinigter Basis habe das operative Ergebnis allerdings deutlich zulegen und die Erwartungen signifikant übertreffen können.Einen weiteren Impuls für die Ericsson-Aktie, die bei Zahlenbekanntgabe am 17.10. um 6% habe zulegen können, habe es von der für 2020 angehobenen Umsatzzielsetzung gegeben. Der Analyst habe seine EPS-Prognose (berichtet) für 2019 auf 0,57 (alt: 3,20) SEK deutlich reduziert. Seine EPS-Prognose für 2020 habe er dagegen auf 4,77 (alt: 4,56) SEK angehoben.Bei einem auf 96,00 (alt: 90,00) SEK angehobenen Kursziel bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Ericsson-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 21.10.2019)Börsenplätze Ericsson-Aktie: