Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Ericsson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

9,45 EUR -14,28% (16.02.2022, 16:03)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

9,567 EUR -14,58% (16.02.2022, 15:47)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (16.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des schwedischen Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Der Technologiekonzern habe Vergehen gegen die eigenen Geschäftsgrundsätze und mögliche Schmiergeldzahlungen im Irak eingestanden. An der Börse hätten mögliche Zahlungen an den Islamischen Staat (IS) einen regelrechten Schock ausgelöst. Die Ericsson-Aktie breche am Mittwoch zweistellig ein.Ungewöhnliche Zahlungen zurück bis zum Jahr 2018 hätten eine interne Untersuchung ausgelöst, die Bedenken hinsichtlich der Führung der Geschäfte im Irak hervorgebracht hätten, habe Ericsson am Dienstagabend in Stockholm mitgeteilt. Bei den Untersuchungen, die die Jahre 2011 bis 2019 umfasst hätten, seien Hinweise auf mögliche Korruption gefunden worden, wie Geldanweisungen ohne bekannten Empfänger und Zahlungen an einen Lieferanten ohne klar umrissenen Umfang der Leistungen. Auch seien offenbar Zahlungen an Mittelsmänner geflossen und alternative Transportrouten gewählt worden, etwa um den irakischen Zoll zu umgehen.Die Routen sollten zu der Zeit von terroristischen Organisationen wie dem IS kontrolliert worden sein, habe es vom Konzern weiter geheißen. Allerdings hätten die Prüfer nicht herausfinden können, wer letztendlich die Zahlungen empfangen habe. Ferner seien auch Transaktionen und Zahlungen aufgedeckt worden, die ein potenzielles Geldwäscherisiko dargestellt hätten.Als Reaktion auf die Untersuchungen seien mehrere Mitarbeiter entlassen sowie Disziplinarverfahren angeordnet worden. Auch seien Geschäftsbeziehungen mit bisherigen Partnern aufgelöst worden. Hinweise auf eine direkte Finanzierung des Terrornetzwerkes durch Ericsson-Mitarbeiter hätten die Ermittlungen dem Konzern zufolge nicht ergeben.Anleger warten nun ab, bis sich die Lage beruhigt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, sollte die Situation nun genau beobachten. Würden weitere Rücksetzer folgen, müsse die Reißleine gezogen werden. (Analyse vom 16.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)