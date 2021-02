Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

11,00 EUR -0,45% (08.02.2021, 10:38)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

10,96 EUR -0,68% (08.02.2021, 10:19)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (08.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von 112 SEK auf 118 SEK (Schwedische Krone).Der Umsatz sei im vierten Quartal 2020 (untestiert) um 4,8% auf 69,59 (Vj.: 66,37; Analysten-Prognose: 68,36; Marktkonsens: 67,84) Mrd. SEK gestiegen. Wesentlicher Wachstumstreiber sei dabei wie auch in den Vorquartalen das Netzwerkgeschäft auf Grund des 5G-Ausbaus gewesen. Dieses sei auch ursächlich für die unerwartet deutlichen Zuwächse auf der Ergebnisebene (bspw. Nettoergebnis: +69,8% auf 7,52 (Vj.: 4,43; Analysten-Prognose: 5,31; Marktkonsens: 5,13) Mrd. SEK) gewesen.Die mittel- bzw. langfristigen Zielsetzungen habe Ericsson bestätigt. So solle in 2022 die bereinigte operative Marge bei 12% bis 14% liegen. Mit 12,5% (Unternehmensausblick für 2020: über 10%) habe die Marge aber bereits schon im vergangenen Jahr in dieser Zielspanne bzw. deutlich über der eigenen Zielsetzung für 2020 gelegen. Längerfristig solle die bereinigte operative Marge nach wie vor auf 15% bis 18% steigen.Für 2020 wolle Ericsson die Dividende überraschend deutlich auf 2,00 (Vj.: 1,50; Analysten-Prognose: 1,70; Marktkonsens: 1,73) SEK je Aktie anheben. Der Analyst behalte seine EPS-Prognose für 2021 von 5,34 SEK bei, habe aber seine Prognose für die Dividende auf 2,20 (alt: 2,00) SEK je Aktie angehoben. Für 2022 habe er seine EPS-Prognose auf 6,37 (alt: 6,30) SEK und seine DPS-Prognose auf 2,40 (alt: 2,20) SEK angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ericsson-Aktie: