Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den am Mittwoch veröffentlichten, enttäuschenden Auftragsdaten für die deutsche Industrie wussten auch Industrieproduktion und Exporte im Herbst nicht zu überzeugen, so die Analysten von Postbank Research.



Erstere sei zwar im November stärker als erwartet um 1,1 Prozent zum Vormonat gestiegen. Nach einem Minus vergleichbarer Größenordnung im Oktober seien dies aber nur auf den ersten Blick gute Nachrichten. Vorbehaltlich der Dezember-Daten sehe nämlich derzeit alles danach aus, dass der deutsche Industrieausstoß im Schlussquartal 2019 erneut gesunken sei - das wäre bereits das sechste Minus-Quartal in Folge. Die Schwäche in der Industrie sei dabei insbesondere auch auf die außenwirtschaftlichen Belastungen durch globale Konjunkturschwäche, Handelsstreit & Co. zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund hätten auch die deutschen Exporte im November mit einem Minus von 2,3 Prozent im Vormonatsvergleich enttäuscht. Dank einer starken Entwicklung im September und Oktober könnte vom Außenhandel aber im 4. Quartal erstmals seit Jahresbeginn 2019 trotzdem wieder ein positiver Wachstumsimpuls ausgegangen sein.



In der Summe würden die Daten jedoch das Bild bestätigen, dass die Erholung in der deutschen Industrie - und damit auch im Euroraum insgesamt - noch ein gutes Stück Arbeit sei. Da dies für die Akteure am Devisenmarkt nur wenig Neuigkeitswert geboten habe, habe der Euro gestern in Abwesenheit weiterer Impulse einen ruhigen Handelstag verlebt. (10.01.2020/ac/a/m)





