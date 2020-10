Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Wiederanstieg der Infektionszahlen und verschärfte Coronavirus-Beschränkungen in vielen Teilen des Landes lassen die deutsche Wirtschaft nicht unbeeindruckt, so die Analysten von Postbank Research.



Nach fünf Anstiegen in Folge habe das ifo-Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft im Oktober das erste Mal wieder etwas nachgegeben. Der Index sei auf 92,7 Punkte gesunken, von 93,2 Punkten im Vormonat. Während sich die Geschäftslage der befragten Unternehmen weiter leicht verbessert habe, hätten die Erwartungen nachgegeben. Mit einem Stand von 95 Punkten würden sich Letztere aber immer noch über Vorkrisenniveau befinden und eher auf eine Verlangsamung denn auf ein Ende der Erholung hindeuten. Wie beim zuvor veröffentlichten Einkaufsmanagerindex würden sich auch bei der ifo-Umfrage vor allem im Dienstleistungssektor Bremsspuren zeigen. Dagegen sei der Aufschwung in der deutschen Industrie auch laut dem ifo-Index weiterhin intakt.



Neue Daten zur US-Wirtschaft seien gemischt ausgefallen. Der Stimmungsindex der Notenbank für das Verarbeitende Gewerbe in Dallas habe im Oktober noch einmal deutlich zugelegt. Dagegen habe der Aktivitätsindex der FED für die Region Chicago im laufenden Monat stärker als erwartet nachgegeben, deute aber immer noch auf ein leicht überdurchschnittliches Wachstum hin. Die Verkäufe neuer Häuser in den USA seien im September gesunken. Allerdings gebe es angesichts des nach wie vor sehr hohen Niveaus keinen Grund für Pessimismus. Beim EUR/USD hätten die neuen Daten zu keinen nachhaltigen Bewegungen geführt. (27.10.2020/ac/a/m)



