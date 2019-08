Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die besser als erwarteten Handelsdaten aus China sowie der verstärkenden Botschaft der PBOC, die Yuan-Abwertung zu begrenzen, sorgten am Donnerstag an den globalen Aktienmärkte für ein Aufatmen, so die Experten von XTB.Andererseits würden an den Finanzmärkten die Risiken einer Rezession zunehmen. Dies sei unter anderem durch die überraschend aggressiven geldpolitischen Lockerungen der Zentralbanken aus Neuseeland, Indien und Thailand bekräftigt worden. Die RBNZ habe am Mittwoch eine Zinssenkung von 50 Basispunkten vorgenommen und den NZD (Neuseeländsicher Dollar)/USD auf die Tiefststände von 2018 zurückgeworfen. Sichere Vermögenswerte würden wiederum weiter an Attraktivität gewinnen: Der Goldpreis habe es gestern erstmals seit März 2013 über die 1.500-USD-Marke geschafft, die 30-jährige US-Anleiherendite notierr nicht weit von ihrem im Jahr 2016 ausgebildeten Allzeittief (aktuell 2,256%) und der USD/JPY habe kurzzeitig die 105,50er-Marke (Kursstand vom Flash-Crash im Januar) erreicht. Des Weiteren habe Chicago-FED-Präsident Charles Evans signalisiert, dass er offen für niedrige Zinsen sei, um die Inflation zu beleben und den Risiken für das Wirtschaftswachstum sowie des Handelskonflikts entgegenzuwirken. Eine zweite Zinssenkung für das Treffen der FED im September werde laut dem "CME FedWatch Tool" bereits vollständig eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit für eine große Senkung (50 Basispunkte) liege bei 21,2%.Auch am Donnerstag versuche der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut die Widerstandszone um die 11.740-Punkte-Marke zu überwinden. Kurz nach der europäischen Eröffnung würden die Bären jedoch den Druck erhöhen und den deutschen Leitindex zurückwerfen auf 11.680 Punkte. Wenn die Bullen dem Verkaufsdruck nicht standhalten könnten, wäre ein Test der Tiefs vom Montag möglich. Ein Durchbruch könnte den Weg in Richtung 200-Wochen-Linie (11.500 Punkte) ebnen. Andererseits könnte oberhalb der genannten Widerstandszone schnell Aufwärtspotenzial freigesetzt werden. Der Grad zwischen Ausverkauf und einer stärkeren Erholung sei somit schmal.(08.08.2019/ac/a/m)