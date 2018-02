Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach bereits starken Zahlen in den Vormonaten rechnen wir auch am aktuellen Rand mit erfreulichen Entwicklungen bei den Einzelhandelsumsätzen in den USA, so die Analysten der NORD LB.



In Zahlen gesprochen würden sie im Berichtsmonat Januar einen Anstieg um immerhin 0,4% M/M erwarten. Die bereits veröffentlichten Angaben zu den Absatzzahlen im Bereich der Kraftfahrzeuge würden zum Start des Jahres zwar nicht erwarten lassen, dass die Autohäuser in den USA die Nachfrage gestützt haben würden, die ausgeprägte Stärke anderer Segmente sollte diesen wohl zumindest leichten Gegenwind allerdings überkompensieren können; in diesem Kontext müsse auch auf die Verkaufszahlen der Tankstellen geblickt werden. Exklusive Automobile würden die Analysten der NORD LB in der Summe einen Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze um mehr als beachtliche 0,6% M/M voraussehen. Bei der Bekanntgabe der Zahlen für den Januar werde zwar auf mögliche Revisionen der für den Vormonat gemeldeten Daten zu achten sein, grundsätzlich sollten aber keine Zweifel daran aufkommen, dass der Verbraucher eine zuverlässige Stütze des Aufschwungs der US-Wirtschaft bleiben werde. Es gebe also beim Blick auf die Ökonomie der Vereinigten Staaten auch weiterhin guten Grund zu einem recht ausgeprägten Optimismus. In der Tat könnten die Analysten der NORD LB bei positiven Überraschungen unter Zugzwang kommen; dann müssten sie wahrscheinlich unsere US-Wachstumsprognose für das erste Quartal anheben. Insofern seien die aktuellen Zahlen zum Verhalten der Verbraucher im Land der unbegrenzten Möglichkeiten aktuell von besonders großer Bedeutung.

(09.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.