London (www.aktiencheck.de) - Die lang erwartete Rede von Präsident Erdogan über das neue Wirtschaftsmodell für die Türkei hat auf den Finanzmärkten mehr Schaden angerichtet, so Aneeka Gupta, Associate Director - Equity & Commodities Strategist bei WisdomTree.Aufgrund des hohen relativen Engagements von BBVA, Uni Credit und BNP Paribas bei türkischen Banken sei die Kursentwicklung am Freitag, dem 10.08. um 3 bis 4% gesunken. Die Märkte befürchten, dass es in Europa eine Reihe von Krediten im türkischen Unternehmenssektor gibt und dass es für die türkischen Unternehmen nicht möglich ist, ihre Kredite zu tilgen und somit in eine Zahlungsbilanzkrise geraten, so die Experten von WisdomTree Europe. Obwohl die Experten weit von einem solchen Engpass entfernt seien, zeige die Marktreaktion eine erhöhte Besorgnis über ein Tail-Risk-Szenario, das die Experten für übertrieben halten würden.Die Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium durch US-Präsident Trump habe den Rückgang der Lira auf -12,40% weiter verschärft. Während die Türkei kein großer Exporteur von Stahl und Aluminium sei, unterstreiche die Ankündigung von Zöllen durch die USA, dass die gestrigen Gespräche zwischen den beiden NATO-Verbündeten der USA erfolglos geblieben seien. (Ausgabe vom 10.08.2018) (13.08.2018/ac/a/m)