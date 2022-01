Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

25,85 EUR +2,09% (27.01.2022, 13:07)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (27.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energiekonzerns Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Es sei geschafft: Die Equinor-Aktie sei in einem durchaus herausfordernden Marktumfeld auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Ausgehend vom Tief inmitten des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 habe sich das Papier des Energieriesen inzwischen fast verdreifacht. Und blicke man auf die aktuelle Bewertung, so müsse damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein.So sei die Equinor-Aktie mit einem KGV von 9 immer noch günstig bewertet. Und das Unternehmen sei vielen Konkurrenten aus dem Energiesektor fast schon meilenweit voraus beim Ausbau der erneuerbaren Energien. So wolle der Konzern, der früher noch recht "monothematisch" Statoil geheißen habe, bis zum Jahr 2030 über eine installierte Windkraftleistung von 12 bis 16 Gigawatt verfügen - womit man zweifellos zu den führenden Playern in diesem wichtigen Zukunftsmarkt zählen dürfte. Zudem forciere Equinor ­ typisch norwegisch - auch den Ausbau weiterer umweltschonender Aktivitäten. So solle z.B. das Engagement im Solarbereich weiter ausgebaut werden. Auch gebe es Projekte zur CO2-Abscheidung, die vermutlich auch in den kommenden Jahren gerade bei CO2-intensiven Betrieben unverzichtbar werden könnte.Equinor scheffle aktuell noch üppige Gewinne im Geschäft mit Öl und Gas und nutze dies auch für den Ausbau von sauberen Energien. Für langfristig orientierte Anleger bietet der ehemalige AKTIONÄR-Top-Tipp damit einen sehr attraktiven Mix, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 27.01.2022)Börsenplätze Equinor-Aktie: