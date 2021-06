Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

17,856 EUR -2,27% (17.06.2021, 16:29)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (17.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des norwegischen Energiekonzerns Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF).Trotz eines deutlich stärkeren Fokus des Öl- und Gassektors auf die Dekarbonisierung erwarte der Analyst, dass der globale Verbrauch von Rohölmittelfristig in einem Aufwärtstrend bleibe und in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts seinen Höhepunkt erreichen werde. Eine stärkere Ölnachfrage und eine kontinuierliche Verpflichtung der OPEC+, das Angebot unter Kontrolle zu halten, sollten kurz- bis mittelfristig unterstützend für die Ölpreise sein.Sowohl Erdgas als auch petrochemische Produkte würden eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer saubereren Welt spielen. Der Verbrauch von Erdgas solle durch die schrittweise Abschaltung von Kohlekraftwerken unterstützt werden, während die Petrochemie eine Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft spielen und dazu beitragen solle, die CO2-Emissionen in Zukunft zu reduzieren.Der norwegische Energiekonzern Equinor ASA (ehemals Statoil) bewirtschafte im Gegensatz zum Gros der Konkurrenz den größten Teil seiner Öl- und Gasreserven in OECD-Ländern und besitzt kein eigenes Downstream-Geschäft. Das Retail-Geschäft sei 2012 verkauft worden. Die tägliche Ölförderung liege bei rund zwei Millionen Fass. Des Weiteren investiere der Konzern in erneuerbare Energien, besonders in Offshore-Windprojekte. Durch diese erhalte eine Million Haushalte in Europa Zugang zu sauberem Strom. Bis zum Jahr 2050 wolle man auf Konzernebene CO2-neutral sein.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr von USD 2,05 Mrd. auf USD 5,47 Mrd. angestiegen. Der operative Gewinn habe von USD 58 Mio. auf USD 5,22 Mrd. zugelegt. Aus der teilweisen Veräußerung von Windkraftprojekten in den USA (50% an Empire Wind 2und Beacon Wind 1) und Großbritannien (10% an Dogger Bank A und B) resultiere ein positiver Sondereffekt von USD 1,4 Mrd.Positiv hätten sich neben dem Wegfall von Einmalbelastungen (Wertberichtigungen im Vorjahresquartal) natürlich auch die höheren Energiepreise ausgewirkt. Der bereinige Gewinn nach Steuern habe sich im Jahresvergleich von USD 561 Mio. auf USD 2,66 Mrd. erhöht. Der Umsatz sei um 16% auf USD 17,5 Mrd. geklettert. Die gesamte Produktion habe sich auf 2,17 Mio. Fass Öläquivalente gegenüber 2,23 Mio. im Vorjahresquartal belaufen. Der leichte Rückgang habe aus Wartungsarbeiten resultiert. Die Stromproduktion mittels erneuerbarer Energien sei wegen schwächerer Winde von 558GWh auf 450 GWh zurückgegangen.Ausblick: Das Fördervolumen solle 2021 um 2% und in den Jahren bis 2026durchschnittlich um 3% zulegen. An Investitionen plane Equinor für dieses und nächstes Jahr im Schnitt USD 9 bis 10 Mrd. und 2023-24 dann jeweils rund USD 12 Mrd. zu tätigen. Für das zweite Quartal 2021 solle die quartalsweise Dividende um USD 0,03 auf USD 0,18je Aktie angehoben werden. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite und dritte Quartal beabsichtige Equinor noch 2021 eigene Aktien in zwei Tranchen von jeweils USD 300 Mio. zurückzukaufen, bevor dann ab 2022 ein neues Rückkaufprogramm über USD 1,2 Mrd. aufgelegt werden solle.Equinor könne auf ein außerordentlich starkes Quartal zurückblicken, welches einen Vorgeschmack auf die künftigen Ertragsaussichten im Lichte der wiedernormalisierten Ölpreise gebe. Die Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Korrektur langfristiger Ölpreisannahmen, welche das Ergebnis im Vorjahr noch massiv verhagelt hätten, sehe der Analyst im Sinne einer Bilanzbereinigung durchaus positiv.Der am Kapitalmarkttag dargelegte strategische Fahrplan für die nächsten Jahre mit einem klaren Bekenntnis zum Ausbau der erneuerbaren Energien treffe voll den Zeitgeist der Dekarbonisierung. Des Weiteren überzeuge den Analysten die hohe Profitabilität von Equinors Anlagen. Er schätze Equinor als Qualitätsaktie ein und halte eine Bewertungsprämie von 5% bei dem mittels Multiple-Ansatz (EV/EBITDA für die Jahre 2022 und 2023; geschätzte Zahlen würden sich auf Konsensus-Schätzungen) ermittelten Kurszielvon NOK 233 (zuvor: NOK 192) für gerechtfertigt beziehen.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Equinor-Aktie. (Analyse vom 17.06.2021)