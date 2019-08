Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

30,525 EUR +1,26% (20.08.2019, 12:13)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

33,40 USD +4,28% (19.08.2019, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (20.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Wenn man über die Top-Performer in diesem Jahr spreche, gehe an Solaraktien aktuell kein Weg vorbei. Die Branche erlebe ein beachtliches Comeback. Dabei seien nicht nur die Charts beeindruckend, sondern auch die fundamentalen Daten. Das TSI-System habe bei den Aktien aber einen klaren Favoriten.Zahlreiche Unternehmen aus der Solarbranche hätten zuletzt mit starken Zahlen überzeugt. Jüngst habe Canadian Solar einen Gewinn je Aktie von 0,77 Dollar vermeldet und damit die Erwartungen der Analysten von 0,23 Dollar deutlich übertroffen. Im Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen noch einen Verlust von 0,06 Dollar je Aktie verbuchen müssen. Auch beim Umsatz hätten die Kanadier positiv überraschen können. Die Erlöse seien von 650 Millionen Dollar auf 1,04 Milliarden Dollar geklettert.Aber auch SolarEdge überzeuge mit seinen fundamentalen Daten für das abgelaufene Quartal. Der Konzern habe einen Gewinn von 0,94 Dollar je Aktie präsentiert. Ein Jahr zuvor habe der Wert noch bei 0,82 Dollar gelegen. Der Umsatz habe sogar um über 43 Prozent auf 325 Millionen Dollar gesteigert werden können.Die klare Überlegenheit von Enphase Energy zeige sich aber in der Relativen Stärke der Aktie. Die Notierung sei in diesem Jahr bereits über 600 Prozent geklettert und ein Ende sei noch lange nicht in Sicht. Die TSI-USA-Aktie lasse damit die anderen beiden Werte alt aussehen.Der eindeutige Favorit für das TSI-System sei Enphase Energy. Die Aktie besitze die höchste relative Stärke und könne zugleich mit starken fundamentalen Daten überzeugen. Aus diesem Grund bleibt Enphase Energy auch weiterhin fester Bestandteil des TSI-USA-Depots, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link