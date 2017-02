Linz (www.aktiencheck.de) - Das BIP für das 4. Quartal 2016 fiel mit +0,7% positiv aus und nimmt Brexit-Kritikern kurzfristig den Wind aus den Segeln, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Getragen werde das Wirtschaftswachstum durch einen überraschend starken privaten Konsum. Die Investitionsbereitschaft im Unternehmersektor sei hingegen rückläufig. Die jüngsten Daten würden den Schluss zulassen, dass die Unsicherheit über den Ausgang des Brexit einen kurzfristigen Kaufimpuls im Privatsektor ausgelöst habe. Langfristig würden die Austrittsverhandlungen bzw. neue Handelsabkommen die Wirtschaft in England bremsen. Die Prognosen für das BIP lägen für 2017 bei 1,5% und für 2018 bei 1,3%.



Da selbst in der Eskalation (Brexit Oktober 2016) EUR/GPB die Parität nicht erreichen konnte, gehen wir davon aus, dass sich EUR/GBP im heurigen Jahr in einer breiten Handelsrange von 0,8400 bis 0,9000 bewegen wird, so Oberbank. Sollten sich die Brexit-Verhandlungen deutlich positiver als bisher erwartet entwickeln, bestehe im Extremfall Potenzial für EUR/GBP bis 0,7600. Realistischer werde aber oben erwähnte breite Seitwärtsbewegung sein. (28.02.2017/ac/a/m)







