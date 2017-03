Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ Environnement (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (06.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Während das EBITDA in Q4 (3,00 (Vj.: 3,15) Mrd. Euro) hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben sei, habe das bereinigte Nettoergebnis in H2 die Erwartung übertroffen. Die Ergebnisziele für 2016 seien nur teilweise erfüllt worden. Die Gesamtdividende für 2016 betrage 1,00 (Vj.: 1,00) Euro je Aktie. Der Ergebnisausblick für 2017 habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen. Die Dividendenindikationen für 2017und 2018 (jeweils 0,70 Euro je Aktie) seien wiederholt worden. Mit dem Konzernumbau, den der Analyst weiterhin für strategisch sinnvoll erachte, komme ENGIE zügig voran, auch wenn er erwartungsgemäß mit weiteren Belastungen verbunden gewesen sei. Das Effizienzsteigerungsziel seium 20% erhöht worden.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Engie-Aktie. Das Kursziel sei von 13,10 Euro auf 14,40 Euro angehoben. (Analyse vom 06.03.2017)Tradegate-Aktienkurs Engie-Aktie:12,79 EUR -0,32% (06.03.2017, 13:24)