Recht kräftig hätten in den vergangenen Wochen einige Edelmetallpreise zugenommen. Bei Gold hätten sich die Perspektiven aufgrund der neuen Ausrichtung der Notenbankpolitik deutlich aufgehellt. Zinserhöhungen seien in weite Ferne gerückt, davon profitiere Gold. Für die übrigen Rohstoffe werde es darauf ankommen, wie stark die weltwirtschaftliche Dynamik noch abkühle. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Wachstum grundsätzlich anhalte und die globale Nachfrage nach Rohstoffen so moderat bleibe, dass sie ohne Verspannungen durch das Angebot bedient werden könne. Nennenswerte Rohstoffpreisanstiege seien also im Prognosezeitraum nicht zu erwarten. Stärkere Preisrückgänge würden allerdings eines deutlich schlechteren globalen Konjunkturbildes bedürften, als die Analysten es derzeit erwarten würden.



Die Entwicklung der Rohstoffpreise werde langfristig vom Zusammenspiel zwischen physischem Angebot und Nachfrage bestimmt. In der kürzeren Frist könnten viele andere Variablen wie z.B. Marktstimmung oder Positionierung spekulativ orientierter Marktteilnehmer einen Einfluss haben. Seit 2016 würden sich die Rohstoffpreise im Großen und Ganzen volatil seitwärts bewegen. Die Produktionskapazitäten würden ausreichen, um die steigende globale Nachfrage nach Rohstoffen zu bedienen. Die schon seit längerer Zeit relativ niedrigen Rohstoffpreisniveaus würden jedoch Bremsspuren bei der Investitionstätigkeit hinterlassen. Dies dürfte sich perspektivisch negativ auf die Angebotsentwicklung auswirken. Man werde aber auch die Nachfrageseite genau beobachten müssen, denn es stelle sich die Frage, wann der Weltwirtschaft die Puste ausgehe.



Die Analysten würden mit einer Abschwächung der Wachstumsdynamik rechnen und im Prognosezeitraum von einer tendenziellen Seitwärtsbewegung der Rohstoffpreise ausgehen. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Juli/ August 2019) (09.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist abgeebbt und die Notenbanken in den USA und in Europa zeigen sich bereit, die Wirtschaft mit einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik zu unterstützen, so die Analysten der DekaBank.Dies habe zu einer erhöhten Risikobereitschaft an den Finanzmärkten geführt. In diesem Umfeld habe sich die Mehrheit der Rohstoffe verteuert, insbesondere auch die konjunkturabhängigen Energierohstoffe und Industriemetalle. Bei beiden dürfe dies jedoch nicht über die Preisschwäche hinwegtäuschen, denn im Vergleich zum Vorjahr seien fast überall zweistellige prozentuale Preisrückgänge zu verbuchen. Bei einer globalen Industrieproduktion, die nur noch knapp über dem Vorjahresniveau verharre, sei dies auch nicht verwunderlich.