XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

56,00 EUR +2,56% (02.03.2021, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

56,20 EUR +2,93% (02.03.2021, 11:38)



ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (02.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse der Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Der deutsche Wind- und Solarparkprojektierer sei während des jüngsten Abverkaufs von Green-Tech-Aktien ebenfalls stärker unter Druck gekommen. Doch inzwischen habe sich die Aktie wieder rund zehn Prozent von ihren Tiefs gelöst. Zudem habe Energiekontor den Verkauf eines großen Windparkprojekts in Schottland bekannt gegeben.Der Vermögensverwalter Capital Dynamics habe demnach das Onshore-Projekt Longhill zu 100 Prozent erworben. Baubeginn des 50-Megawatt-Projekts sei im April 2021, im zweiten Halbjahr 2022 solle der Betrieb aufgenommen werden. Details zum Kaufpreis hätten Energiekontor und Capital Dynamics nicht bekannt gegeben."Wie bekannt, haben wir in den letzten Jahren viel in den Ausbau unserer schottischen Pipeline investiert. Mit dem Verkauf des Windparkprojekts Longhill ernten wir hier nun die ersten Früchte", so Energiekontor-CEO Peter Szabo. "Wir freuen uns, mit Capital Dynamics einen so renommierten Partner gewonnen zu haben, mit dem wir auch in Zukunft gerne zusammenarbeiten werden."Das Projektgeschäft von Energiekontor sei gefragt, zumal ein Ende der Nachfrage nach grünen Energien nicht in Sicht sei. Die Bewertungen lukrativer Projekte dürften künftig weiter steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie: