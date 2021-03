XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

58,20 EUR +2,11% (31.03.2021, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

58,20 EUR +2,46% (31.03.2021, 12:17)



ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (31.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse der Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Die steigende Nachfrage nach grünen Energien spiegle sich zunehmend auch in den Zahlen der Unternehmen wider. So blicke auch der Wind- und Solarparkprojektierer und -betreiber Energiekontor auf ein starkes Geschäftsjahr 2020 zurück. Die Zahlen könnten an der Börse für ein Ende der jüngsten Korrektur sorgen.Die Erlöse seien 2020 um satte 112 Prozent auf 135,1 Millionen Euro gestiegen. Das EBT sei derweil massiv von 0,8 Millionen auf 31,3 Millionen Euro geklettert und unter dem Strich sei mit 20,4 Millionen Euro ebenfalls deutlich mehr hängen geblieben als die 0,2 Millionen Euro im Vorjahr.Energiekontor habe zudem die eigene Projektpipeline deutlich ausbauen können. Sowohl in den etablierten Märkten Deutschland und Großbritannien als auch in den neuen Märkten Frankreich und USA seien "sehr gute Fortschritte" zu verzeichnen gewesen. Insgesamt habe die Pipeline zwischenzeitlich auf rund 6,0 Gigawatt vergrößert werden können. Der Konzern rechne deshalb auch im laufenden Jahr mit weiterem Wachstum und peile beim Ergebnis ein Plus von zehn bis 20 Prozent an.Deutlich gesteigert werde auch die Dividende. 80 Cent je Aktie solle es für Anleger nach der Hauptversammlung am 20. Mai geben. Im Vorjahr seien noch lediglich 40 Cent pro Papier ausgeschüttet worden.Die Aktie zählt zu den Branchenfavoriten des "Aktionär" und bleibt weiter kaufenswert, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie: